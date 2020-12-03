再生能源發展基金費率 漲八成

經濟部3日公告調整「109年度繳交再生能源發展基金費率」，電業及用電戶設置自用發電設備總裝置容量達30萬瓩以上者，燃煤、燃油、燃氣、核能及自用發電設備調升，其中燃煤每度費用最高，來到每度0.0980元，漲幅高達80％。

經濟部指出，新的費率適用發電期間從2020年1月1日至6月30日止，燃煤每度新台幣0.0980元，燃油每度新台幣0.0928元，燃氣每度新台幣0.0672元，核能每度新台幣0.0388元，自用發電設備每度新台幣0.0707元。

能源局解釋，過往在台電向綠能發電業者購電時是採用躉購電價，其中的差額是由再生能源發展基金支應，而再生能源基金收入則是來自非再生能源設備，過往比例是台電占九成、IPP等民間發電業者一成，繳交費率都是依當年基金支應狀況來「量出為入」。

能源局長游振偉說，由於國內再生能源發電設備持續推動中，既有的非再生能源發電設備業者，就需承擔能源轉換過程的相關補貼費用，過去再生能源發展價格較為高昂，因此才會由再生能源基金支應。

不過由於今年太陽光電、風力發電的設置數量大幅成長，再生能源基金無法支應，因此調高相關費率，才讓這次費率大幅成長近八成。

值得注意的是，今年7月起的再生能源躉購費率將直接改由電價公式中直接反應，以今年7月至年底的躉購費率差價就是進入明年3月電價審議委員會中討論，未來也都在委員會中敲定相關費用。

國內發電設備最多就屬台電，對於新制上路的影響，台電發言人張廷抒說，初估新制上路前半年增加約20至30億元，過去在9月的電價審議委員會中就有向委員提及，相關費用未來會列入發電成本當中。

相關的費率調整，張廷抒強調，台電身為國營事業，一定會遵守政府主管機關制定的相關規則，而相關的差價，台電也會依規定辦理。