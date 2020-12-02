新超高壓完工 強化北部供電

北部地區電網強度再提升！台電表示，為強化北部地區供電能力，台電歷經18年在地溝通及興建，終於在11月底完成第一超高壓輸電線路（超一路）「板橋～龍潭線」更新擴建工程。台電指出，升級版的「板橋～龍潭線2.0」不僅輸電容量增加，還可大幅提升北部地區供電品質及穩定度。

台電指出，新建的「345kV板橋至龍潭線」採全線架空施設，線路由板橋超高壓變電所引出，途經新北市土城區、三峽區、桃園市大溪區、復興區、新竹縣關西等地區，最後引接至位於桃園市龍潭區的龍潭超高壓變電所，全線長達40公里，共施設105座鐵塔，完工送電後可增加1972MVA（百萬伏安）供電能力，為北部地區提供更可靠電力，健全超一路幹線系統穩定性。

台電發言人張廷抒說，台灣西部有三條345kV南北超高壓輸電線路，就像是電力的高速公路，是維繫電力系統融通重要幹線，過去北部電源仰賴南電北送，就是依靠眾多線路輸送。

台電表示，舊的「板橋～龍潭線」在1974年竣工，幾與當年十大建設國道1號同時興建，數十年來為台灣民生及經濟發展提供穩定電力。隨著經濟成長，舊線路輸電容量無法滿足用電需求，台電從2003年開始規劃更新線路，決定在既有線路兩側新建線路以取代舊幹線。

此外為降低對供電之影響，台電只能利用冬季用電負載較低及天候許可時停電施工，因此通常一年僅二至三個月施工期間，十分緊湊。在突破「穿著衣服改衣服」的難題後，新的輸電線路終於在11月29日竣工，供電可靠度因此大幅提升。