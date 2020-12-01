洗發票套領獎金 財部查核防堵

日前有高雄民眾利用大量小額消費發票，蓄意套領統一發票中獎獎金。財政部1日表示，若查核到不當套領情況，消費在一定金額以下發票將不給予兌獎，以維護一般民眾權益。

官員表示，我國統一發票獎金採預算制，也就是前一年先行編列年度發票獎金，每年獎金總額都有其上限，像是近五年約為99.4億元～114.7億元，以支應每一期1千萬元特別獎、20萬元頭獎、增開六獎，還有雲端發票專屬獎100萬元獎15組、2千元獎1.5萬組及500元獎60萬組等。

官員強調，一旦有不肖人士大量套領發票獎金，可能會導致發票獎金提前觸及預算上限，發票獎項可能就無法增開，一般民眾權益將縮水，因此財政部祭出查核規定防堵套領情況。

高雄有民眾大量購買1元塑膠袋或2元白包袋，總共拿到5,280張以上的統一發票，其中有30張中獎、獎金約8千元。目前財政部高雄國稅局已掌握案情並請當事人到局說明，因為當事人主張確實有相關交易事實，國稅局暫依統一發票給獎辦法規定先給獎金，但若蒐集到不法事證，將依規定追回獎金並移送偵辦刑責。

財政部強調，統一發票獎金目的在鼓勵消費者主動索取統一發票，以防杜逃漏稅捐，為遏止不法冒領、詐領或套取統一發票中獎獎金，財政部已有防弊機制。

過去多為營業人擅自開立多張發票，像店家做假交易、開立上千張發票給自己兌獎，國稅局早對異常店家輔導，必要時深入查核。惟這次是民眾自行到各大商家花2元、3元購買塑膠袋來套領發票獎金，為過去少見案例。

官員指出，國稅局目前針對有故意不當套領發票意圖者加強查核，一旦有套領情況，其中獎獎金將不予兌領，至於一般民眾正常小額消費兌獎權益並不會受影響。