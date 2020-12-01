服務業節電有成 省1.77億度

為推動服務業節能及提升能源使用效率，經濟部能源局1日舉辦「服務業節約能源聯合成果發表會」，2020年能源管理系統成果豐碩，累積節電率平均高達11.7％，約節省1.77億度電，包括台北金融大樓、圓山、遠百、長庚醫院、福容飯店等都積極參與。

能源局與輔導團隊提供一系列教育訓練、技術培訓及複製成功案例下，包含五大服務業與電影業等20家集團企業總部，以實際行動響應節能政策及展現決心，逐步推廣至所轄176個分公司或營業據點。原設定二至三年節電率2到5％目標，實際執行成果之累積節電率平均高達11.7％，約節省1.77億度電、相當於節省5.25億元。

能源局節能組長高淑芳說，節電率計算是指節電度數除以用電度數，用電戶可能會因今年生意變好讓用電量較往年增加，惟企業持續投入節電行列，像以LED燈去替換傳統燈具，或選用能源效率更好的電器用品，才讓相對節電率較往年提升。

據能源局統計，2020年參與節電15家用電戶中，包含大潤發、太平洋崇光百貨、台北金融大樓、台茂購物中心、好市多、彰濱秀傳紀念醫院、聖保祿醫院、長庚醫療財團法人、彰化基督教醫院、家樂福、圓山大飯店、統一百華、統正開發、遠百企業、遠東百貨、福容大飯店、漢神百貨等。

能源局表示，為協助全國約120萬家服務業用戶深化節約能源，委託專業輔導團隊提供務實的街能源流向評估、設備及系統運轉效率量測等節能技術輔導，並結合節能改善補助的誘因，促進用戶積極投入節能，同時也協助用戶建立ISO 50001能源管理制度，將節約能源內化為企業永續發展的量能。