2021稅收預算 營所稅減幅最多

立院財委會2日將審查財政部2021年歲入預算、預估稅課收入為1兆6,719億元，比2020年少77億元，主因營所稅預算將減列300億元至5,449.5億元，但證交稅受惠於今年資金行情挹注，財政部認為，明年台股有望維持交投熱絡，證交稅收也增列81.2億元達1,146億元水準。

財政部指出，今年企業受疫情影響營收下滑，企業在明年5月申報今年所得額很可能會減少，加上我國今年起提供購買智慧機械及5G投抵等減稅優惠，財部估計，明年申報營所稅自繳稅額約3,363.5億元、較前一年減少約120億元，而未分配盈餘稅210.8億元，較前一年減少46億元，主要上市櫃公司2019年度淨利比2018年衰退10％所致。

至於營所稅暫繳稅額約2,178.3億元、較前一年約減少185億元，國稅局核定補稅金額約160.3億元、也較前一年減少130億元，總計營所稅額預算數約減列511億元、惟明年會有營所稅延期與分期繳稅約144.3億元入帳、抵消營所稅收下滑態勢。

照財劃法中央地方分成公式計算後，明年營所稅額為5489.9億元，但仍需移列40.4億元至長照基金，剩下營所稅稅額為5,449.5億元。

財政部表示，證交稅額預算是以近一年台股日均交易量1,831億元為基礎，按2021年交易日244天、非當沖與當沖交易量占證券市場交易量占比71％、29％，非當沖按照千分之3證交稅率、當沖適用千分之1.5證交稅率試算後，匡列明年證交稅收預算為1,146億元，較今年預算數增加81.2億元。

其他有重大變化稅目還有綜所稅、海外資金專法等，綜所稅估計2021年預算數為4293.8億元，增列68.8億元，主要是申報稅額因應薪資調整可小幅成長，而扣繳稅款方面因疫情衝擊企業獲利、降低股利分配或暫停調薪影響而減少。

財政部也預估，明年海外資金專法可帶來85.9億元稅收貢獻，其中營所稅部分為42.8億元、個人綜所稅為43.1億元。