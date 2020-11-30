年底捐款 可抵明年綜所稅

年底將屆，部分民眾會捐款節稅。國稅局日前表示，個人捐贈財產給適用機關團體標準的慈善組織、政府、運動員、學校等，不計入贈與總額、免課稅，而且捐贈額度可在2021年報稅抵減綜所稅，若捐贈給政府甚至可全額抵稅。

官員建議，個人在捐贈前應先行評估綜所稅情況，我國現行綜所稅制為列舉扣除、標準扣除額二擇一方式，列舉扣除額包括保險費、醫藥費及生育費、災害損失、房貸利息、房租支出、一般捐贈、政治獻金等七類型，標準扣除額為每人12萬元，若配偶合併申報為24萬元。

換言之，若列舉扣除額總計金額未超過12萬元，仍以標扣額較為划算。官員表示，一般而言列舉扣除最常用就是一般捐贈、政治獻金、保險費等。

個人捐贈政治獻金，每一申報戶列舉上限為所得總額20％。若捐贈政治獻金給單一政黨或政治團體，最多可列報30萬元，捐給同一組候選人最多可列報10萬元。

而一般捐贈依照對象不同，可抵稅額度也不同，大致上捐贈對象可分成四種，包括學校、慈善組織、政府、運動員。若依私立學校法第62條規定的捐贈，捐給單一學校最高可列報綜合所得總額50％，未指定學校則是全額減免。若捐贈給慈善或社福團體，最多可列舉綜合所得總額20％。

至於捐贈給政府則無列舉上限，但若是個人捐贈公共設施保留地，最多只能按公告現值16％認列抵稅額度，但同樣無列舉上限，可以捐贈多筆土地抵稅。

另為促進我國體育產業發展，自2017年底修正《運動產業發展條例》，從2020年起個人可透過教育部專戶對運動員捐贈，若指定單一運動員專戶最多可抵減20％綜合所得總額；若捐給未指定運動專戶，款項將捐贈給教育部體育署，等同捐給政府，同樣可全額抵稅無上限。