今年證交稅收 估超徵逾200億

資金行情帶動證交稅收一路衝高。財長蘇建榮30日在立院指出，今年全年證交稅稅收預估為1,265億元～1,365億元，將超過預算數約200億元～300億元，證交稅收規模有望挑戰史上新高水準，突破2007年歷史高點1,289億元。



財政部預計下周公布11月稅收統計，在台股量能迭創新高下，有望達百億元。蘇建榮在立院財政委員會備詢時表示，今年全球在低利率環境下、資金行情顯現，帶動股市交易熱絡，台股加權指數也屢創新高，帶動我國證交稅稅收成長。



蘇建榮指出，今年全年總稅收估會短徵千億元以上。其中以今年前十月營所稅年減1,700億元，約衰退三成最嚴重。主因是上市櫃公司2019年獲利衰退與各項租稅優惠上路，如未分配盈餘稅減半為5％、新增智慧機械與5G投抵等, 但證交稅前十月累計成長近六成最亮眼。



據財政部統計，今年前十月證交稅1,169億元、續創同期新高，提前達標預算數（1,065億元），前十月證交稅收較去年同期年增436億元、成長59.5％，預估今年全年證交稅有機會突破2007年歷史高點（1,289億元）、再創新猷。



以台股交易量來看，今年1、2月日均交易量約有1,700億元水準，3月起正式突破2,000億元，5～9月也站穩2,150億元～2,880億元大關，10月小幅收斂至2,060億元，與證交稅收走勢相同。官員指出，11月台股加權指數屢創新高，日均交易量有2,000億元以上規模，證交稅收有望達百億元。



今年證交稅收大躍進、在5～9月期間每月稅收皆破百億元，主因就是台股交投熱絡。各國因應疫情陸續啟動QE貨幣寬鬆政策、資金行情顯現，3月台股股災、吸引投資人抄底，還有4～6月的防疫股股價飆漲。還有8～9月華為因應禁令先向台積電、聯發科大舉下單，營收展望看好。10月因應蘋果新機上市，投資人看好蘋概股發展。11月則是投資人搶攻觀光股與生技股。