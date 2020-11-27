李世聰夫婦涉挪用善款 龍巖：均符法令規範

龍巖（5530）集團創辦人李世聰夫婦昨（26）日驚傳涉入挪用善款一案，龍巖今（27）日發布聲明澄清，有關媒體報導內容恐有偏頗不實之處。

龍巖特聲明，創辦人李世聰於2015年底將其個人名下所持有之龍巖股票1,400張，捐贈給「龍巖慈善基金會」，作為基金會之主要資金運用來源，推行各項公益活動。每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上，可茲公允。

龍巖表示，自創立以來，即致力於生命服務並積極參與地方回饋與社會公益，不僅長期捐贈物資回饋鄰里，在災難救助方面亦不遺餘力，無論是八八風災、高雄氣爆、台南震災或是鐵路勇警案均慨然捐資並提供專業協助。為落實「專業、誠信、慈悲」的核心理念，於2001年7月成立了「龍巖慈善基金會」，開始提供弱勢關懷服務，為強化與本業之連結並提供更多資源，龍巖於2013年至2015年間每年約提撥數百萬元預算，透過基金會執行更多公益，並為全台各地家境清寒或孤苦無依的獨居往生者，提供義助殮葬的服務，近20年來已服務超過上千名個案。

龍巖表示，該基金會自2016年起的主要資金來源均為李世聰所捐贈之個人股票孳息或出售所得，每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上，對外捐贈金額累計已達上億元，公益服務及受益民眾遍及全台各地。

福澤慈善基金會辦理偏鄉兒童助學、老人營養餐食、獨居長者溫馨年菜快遞等專案，該基金會宗旨符合「龍巖慈善基金會」以生命教育、銀髮關懷、偏鄉兒童和義助殮葬主軸，故獲得「龍巖慈善基金會」長期支持，且該基金會之報表亦有委任台灣四大會計師事務所負責查核。

「龍巖慈善基金會」多年來陸續贊助老人醫療巡迴專車、全台各地社區關懷，以及中信愛接棒資助計畫和弘道老人社福基金會的銀髮樂齡活動等，曾榮獲衛生福利部評鑑「全國性基金會之優等」肯定。

基金會每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上，多年來對外捐贈金額累計已達上億元，公益服務及受益民眾遍及全台各地。

龍巖表示，將持續注重永續經營並推動企業社會責任，秉持共善之理念，繼續支持龍巖慈善基金會執行社會公益。未來將以更加嚴謹之態度持續整合集團資源和外部合作，共同推動生命教育與弱勢關懷，期待能為台灣貢獻更多心力，也讓社會更加美好溫馨。

（工商時報 蔡惠芳）

龍巖李世聰妻 7年搬走2,100萬善款 百萬交保

龍巖集團創辦人李世聰，與妻子劉萍涉嫌以五鬼搬運的方式，將龍巖及福澤基金會的善款轉入自已的帳戶私用，台北地檢署檢察官林俊廷26日指揮調查局台北市調處搜索李、劉住處及龍巖、福澤基金會等處，晚間並將劉萍移送北檢複訊後，劉繳回2,100萬元犯罪所得，檢察官依違反《證券交易法》等罪諭令以100萬元交保。

至於李世聰則以健康理由請假，檢調確認李的身體狀況後，決定准假再擇期傳喚到案。

檢調發現，李世聰、劉萍夫婦利用能夠主導龍巖公司及龍巖社會福利慈善事業基金會董事會的機會，將龍巖公司的款項，以「公益捐款」的名義，分次轉到龍巖基金會，再轉到由劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會，再轉到李、劉的帳戶私用，從2013年至2015年間，每年搬走300萬元，劉萍則用這些款項支付信用卡、貸款本息，並購買精品，並向主管機關不實申報。

此外，李、劉夫婦從2016年到2019年，再以龍巖基金會運作需經費的名義，陸續賣出基金會持有的龍巖公司股票，再將部分售股所得款項以公益捐款的名義轉給福澤基金會，同樣每年從龍巖基金會搬走300萬元，轉給李、劉的私人帳戶，劉萍再把「善款」以現金提領、繳交稅款、健保費及電話費等個人支出，並向主管機關不實申報。

檢調統計，李世聰夫婦從2013年起的7年內，共侵占2,100萬元善款，依違反《證交法》71條特別背信罪、《刑法》詐欺、偽造文書、公益侵占等罪偵辦。

（中時 張孝義）