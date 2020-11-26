萊豬進口 政院訂五大管理措施

政府2021年元旦開放萊豬進口，行政院會26日拍板五大管理措施，包含：赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查，豬肉貨號比照牛肉，從現行22項新增到67項，不過，未曾進口來台的肉品廠才要經赴美查廠才能進口。

已進口廠商則針對肉品逐批查驗，要求符合安全殘留容許量標準，若不符規定，最高可罰2億元。

衛福部26日在行政院會報告「進口豬肉之全方位管理措施」， 衛福部次長薛瑞元表示，未曾進口來台的肉品廠，若要新申請進口，就要經過台灣派員赴美查廠的程序，查廠後才能進口；至於已經進口肉品到台灣的廠商，則針對進口肉品逐批查驗。

薛瑞元說，所有進口的肉品都要符合安全殘留容許量的標準，且無論是查廠或逐批查驗，都不是只對美國肉品，是對所有國家。

「進口豬肉全方位管理措施」包括：赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查。

第一赴美查廠：未曾進口來台的肉品廠，需經台灣派員赴美查廠後才能進口。第二，新增貨號：進口豬肉比照牛肉管理，依照部位給貨號，現行牛肉貨號51項、豬肉22項，將來豬肉貨號會增加到67項，管理從源頭管制到流向。

第三，逐批查驗：明年1月1日起，進口豬肉必須逐批查驗，確保符合國際標準。第四，清楚標示：標示跟著肉走，從大到小，從進口商、肉品廠，隨著販售通路，一路下到店頭、攤商，讓消費者一目瞭然，自由選擇，同時也可清楚溯源追蹤。衛福部也會統一印製，提供批發商自行運用，圓形是台灣豬，三角形是進口豬，且各產地國都有，全力落實標示到位。

政府也呼籲所有業者，可以使用政府發給標示貼紙、或自行上網下載標示貼紙，或者自己用筆寫標示。自明年1月1日起，沒有標示、標示不實，都要負責受罰。

第五，嚴格稽查：政院已經核定新台幣2.6億元，補助地方政府稽查及輔導經費，加上強化邊境查驗經費，共3.2億元。請相關部會及地方政府確實做好把關工作，對於未依規定標示、標示不實或檢驗不符規定的業者，一律嚴懲重罰。

此外，蘇貞昌也說，教育部已修訂營養午餐團膳契約，明白規定明年1月1日起，學校一律使用國產肉品，如有混充假冒，一律重罰。每人每餐的獎勵，也從原本的3.5元，大大提高為6元。用契約規定，還用經費補助，就是政府有決心做好把關。