紓困補貼成本 可全額抵稅

今年因應疫情政府提供紓困補貼，不過有些補貼須花費成本費用如人力調度、文件申請等，甚至有花2萬元成本取得1萬元薪資補貼款情況。財政部近日發布函釋指出，紓困為特別條例，免受一般收入成本配合原則限制，取得補貼成本若超過補貼金額可全額減除。

官員表示，一般補貼費用須遵守收入成本配合原則，只要是同一交易或其他相關收入及費用，應適當認列，費用最高列舉上限為收入。

按照收入成本配合原則，如果公司取得一般免稅收入100元，但取得免稅收入花費了150元成本，在申報時最多只能認列100元費用、抵減100元收入，多花的50元不能再抵稅、由公司自行吸收。

但這次新冠疫情下，不少公司舉步維艱、人力有限，還要為了補貼金花費人力蒐集單據、遞件申請，還有花錢留住員工，部分公司反映有時候成本比補貼金還高。

為因應企業需求，財政部以函釋指出，紓困條例為特別條例，因此不用受限於一般申報規定，申請補貼的成本費用可核實認列無上限，只要有合理且具體單據皆可適用，若花了150元的成本申請100元紓困補貼，可認列150元費用抵稅。

此外，紓困措施的補貼都不需列為營利事業基本所得額加計項目，包括給付員工防疫隔離假期間之薪資得加倍減除，還有政府補貼、補助、津貼、獎勵及補償等，皆免課所得稅。

官員舉例，近來不少旅遊業者雖然收到政府薪資補助、每位員工每月1萬元，但業者另外還要付給員工每月2萬元薪資，若按照以前的收入成本配合原則，免稅收入的成本減免上限為該項免稅收入，等於業者雖花2萬元、卻只能有1萬元抵稅額度，領補貼反而變業者吃虧。

但在紓困條例規定下，現在業者拿到每位員工每月1萬元薪資補貼本身不計稅，另外付給員工的每月2萬元可全額抵稅，有助企業減輕負擔、維持營運。