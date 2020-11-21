價值千萬股票移轉給子女 少做1動作反吞罰鍰

做好稅務規劃、預留稅源準備很重要！有位企業老闆開設一家價值千萬元的未上市櫃公司，原想透過每年220萬元的贈與免稅額，將股權移轉到子女名下，結果時間沒算準就過世，原已移轉價值200萬元的股票，反被併入遺產課稅，還遭國稅局連補帶罰。

有一位民眾是一家公司（非上市櫃或興櫃）的負責人，也是公司唯一的股東，手上持有100萬股的公司股份，一開始想在年度免稅額度內，分年用贈與的方式移轉給兒子，卻在贈與20萬股後2年內，就撒手人寰。

後來該名負責人的兒子根據遺產申報規定，將剩餘的80萬股股票，進行遺產稅申報，但卻被國稅局發現，沒有將那筆20萬股的贈與金額連同申報，除了要求補繳遺產稅外，還裁處漏報的罰鍰。

台北市國稅局表示，依據遺產及贈與稅法第15條第1項規定，被繼承人死亡前2年內贈與財產給配偶、或民法第1138條及第1140條規定各順序繼承人及配偶者，應以繼承開始日該財產的時價，計算遺產價值，併入遺產總額，辦理遺產稅申報。

以這位民眾的案例來看，這家公司107年10月1日的資產淨值1,000萬元，將公司20萬股的時價，併入遺產總額計算，也就是200萬元（1,000萬元*20萬股/100萬股）。因此，該民眾的子女理應在辦理遺產稅申報時，將被繼承人死亡前2年內贈與的財產，一併計入遺產總額申報才是。

不管是遺產或贈稅申報，民眾除了要注意贈與的時間點及金額要特別留意外，也要避免帳戶被凍、沒錢繳稅的情況，最好同時能先行「預留稅源」，例如透過壽險等保單規劃方式，不僅能用這筆保險金繳交稅金，同時也能避免用房屋、土地等遺產變現時的困難度，及早安排好資產傳承，不僅有助於減輕稅負負擔，也能順利繼承親人留下的財產。

（文章來源：好險網、文／紀佳妘）

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