開曼經濟實質申報 延明年2月

台商在開曼經濟實質申報期程，有望再延後。勤業眾信（Deloitte）18日指出，開曼原訂當地公司要在今年12月底完成2019年度經濟實質申報，但歐美疫情二次爆發，開曼群島宣布歷年制公司申報期限一律延後，台商只要是非IP（專營智財權）公司，申報期限可延後至2021年2月28日。

開曼群島近日發布經濟實質法規新動態，非IP公司申報2019年度經濟實質期限將延至明年2月底，而IP公司申報期限為明年1月底。

根據開曼經濟實質法規，自2019年7月1日起，台企、台商在開曼群島的紙上公司必須符合經濟實質法遵要求，涵蓋範圍包括銀行業、經銷與服務業、融資與租賃業、基金管理業、營運總部、保險業務、智慧財產權業務、航運業務以及控股公司等九大類型。

除純控股公司以外，另八類企業必須申報配銷收入、具備人員及營業處所，也要有執行適當的接單、倉儲、物流、行政活動等。

台商最常用純控股公司雖不用在當地做決策、管理、召開董事會，須揭露台商控股公司持有銀行帳戶、管理決策、簽約項目、費用等。

舉例來說，台商在開曼公司為中間控股公司，持有兩間大陸子公司股權且擁有銀行帳戶，每年收入來自大陸子公司股利與銀行利息，帳戶僅作為收款用途，則屬於純控股公司、可適用較寬鬆法遵規範。

台商在開曼控股公司仍要在每年3月底辦理經濟實質聲明、每年12月底前完成經濟實質申報。今年受疫情影響，聲明期限延到今年6月底、申報期限則延至明年2月底。

勤業眾信聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉指出，開曼稅局近日也發布經濟實質程序常見錯誤，以台商控股公司而言，在填寫經濟實質聲明時僅限定為控股部分，若同時填寫控股與其他活動，則台商必須更正2019年度聲明或說明其他經濟活動情況。廖哲莉提醒，開曼經濟實質申報系統將在近期上線，當地稅局會透過電子郵件寄出網址，台商應留意負責窗口的電子郵件，若仍未填寫應盡速補充，避免無法申報情況。