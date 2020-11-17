漏報遺產稅免罰門檻 提高到6萬

小資族忘記申報遺贈稅，有望免罰。財政部近日修正稅務違章案件減免處罰標準，若短漏報遺產稅6萬元以下或贈與稅1萬元以下，可列為輕微情形、免處罰，按照試算，個人短漏報遺產總額1,260萬元以下、贈與總額230萬元以下皆可免罰。

財政部今年11月中訂定遺贈稅的稅務違章案件減免處罰標準新制，將漏報遺產稅3.5萬元門檻提高到6萬元，贈與稅4千元門檻提高到1萬元，另外若未申報遺產稅、屬於免繳稅情況，一律改為不處罰。

遺產稅方面，每人每件享1,200萬元免稅額與六大扣除額，包括重度以上身心障礙扣除額每人618萬元、配偶扣除額493萬元、父母扣除額每人123萬元、喪葬費扣除額123萬元、直系血親卑親屬扣除額、受扶養之兄弟姊妹或祖父母扣除額等。

官員試算，若民眾適用遺產稅率為10％，漏報遺產稅額門檻為6萬元，等於漏報遺產淨額門檻為60萬元，加上1,200萬元免稅額，等於個人短漏報遺產總額1,260萬元以內免罰。而民眾適用贈與稅率為10％，漏報贈與稅額門檻為1萬元，等於漏報贈與淨額門檻為10萬元，加上贈與稅為每人每年220萬元免稅額，等於個人短漏報贈與總額230萬元以內免罰。

官員指出，過去我國規定若未申報遺產稅，即使不用繳稅也要處900元的行為罰罰鍰，且過去短漏報遺產稅3.5萬元以上就要列入裁罰範圍，除了補稅以外，還要按所漏稅額裁處2倍以下罰鍰。另外在贈與稅方面，過去是漏報贈與稅4千元就要處2倍以下罰鍰。

惟財政部今年主動檢討遺贈稅制，官員認為，過去這些裁罰標準早已不合時宜，整體租稅環境大不同，因此將裁罰標準一併修正，即日起生效。