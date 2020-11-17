電動大客車 每輛最高補助1千萬

交通部力推電動大客車，透過提高補助金額，要求新車配備智慧化、自動化等，帶動整體電動大客車製造產業升級。交長林佳龍說，台灣推動使用電動大客車，預估10年可帶動國內產值1,700億元效益。

交通部說，為達成「2030年客運（公車）全面電動化」政策目標，訂定「電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」及修正「交通部電動大客車示範計畫補助作業要點」，將採先審查車輛業者資格、再審查營運整合計劃兩階段方式，每輛電動大客車最多補助新台幣1,000萬元。

交通部表示，國內從2010年開始推動補助客運業者購買電動大客車，累積至今已有初步成果，經濟部也持續協助大客車產業發展，在相關車輛電動化技術及ICT產業日趨成熟下，行政院宣布2030年前逐步達到客運（公車）全面電動化政策目標，交通部已規劃分成先導期（2020年至2022年）、推廣期（2023至2026年2026年）及普及期（2027至2030年）逐步推動。

交通部拍板規劃補助標準是，客運業者購買甲類電動大客車每輛最高1,000萬元（包含12年維運補助）、乙類電動大客車每輛最高610萬元，車輛補助款將採分期請領及撥付機制，受補助車輛營運前三年應達成車隊平均每車年營運里程至少應達4萬公里、每年班次妥善率至少應達98％、取得國產化達成度證明文件等三條件。