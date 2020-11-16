資金專法第二年冷 單月匯回僅9億

財政部16日公布境外資金專法統計，資金專法邁入第15個月，單月申請案件數為18件，申請匯回金額為9億元，為資金專法上路以來單月次低金額，僅次於今年9～10月的3億元，主因台商搶搭首年末班車提前規劃，導致專法第二年初期乏人問津。

境外資金專法自2019年8月15日上路，台商首年適用8％稅率、第二年適用10％稅率，若申請實質投資，可再核退半數稅款，稅率可降為4％、5％。

官員分析，因境外資金專法首年適用較低稅率，台商回台資金搶末班車，首年回台資金之中，有四成都是在首年最後兩個月回台，也就是今年的6月中到8月中，第二年應該也會有類似情況，不用太著急。

自今年8月15日（資金專法第二年）以來，申請匯回案件數合計新增31案、金額約99億元，境外資金專法第二年平均每月申請金額僅33億元，相較資金專法首年平均每月180億元規模約減少八成。

資金專法上路累計至11月14日，已有1,053件申請案，申請匯回金額為2,265億元，其中有994案、約2,206億元資金實際匯回台灣，僅四成為個人、六成為企業，台商企業為主要回流動能。

工業局表示，目前資金專法匯回案件中，有230件申請實質投資、金額達683億元，其中10.4億元為間接投資、672.6億元直接投資。以單月來看，間接投資類別月增8.4億元（420％）、直接投資類別月增約49.6億元（7.9％），兩者都有明顯成長情況。官員認為，台商將資金匯回之後，有一年時間可以申請實質投資，實質投資案件與金額應能穩定成長。

經濟部統計，實質投資多為台商企業回流擴廠、投資設備與技術，投入產業以電子資訊業211.2億元最多（31.4％），金屬機電業145億元居次（21.6％），民生化工業144億元居第三（21.4％），其他業別合計約為172.4億元（約25.6％）。

以實質投資案規模而言，1億元以下共有106案居冠、1億～10億元有94案居次，逾10億元案件則有14案。經濟部指出，實質投資著重產業轉型、有68.1％資金投入到設備與技術，29.1％為擴廠或營運建築物，剩下2.8％為其他項目。