工具機業迎活水 政院釋30億採購

為紓困因疫情受困的工具機業者，行政院12日拍板教育部、經濟部投入30億元，大舉更新56所大專校院及70所技術型高中機械相關科系教學設備，預計採購2,200台工具機。另蘇揆昨更進一步加碼，指示勞動部所屬職訓場所工具機及機械設備一併更新，採購金額將由勞動部進一步盤點。

受中美貿易戰及新冠疫情衝擊，國內工具機業者苦無訂單，上銀集團總裁卓永財8月中旬曾表示，到2020年底工具機產業景氣不會好，預期最壞狀況到明年6月，台灣工具機廠商恐有1/3面臨倒閉；行政院副院長沈榮津召集教育部、經濟部協商後，決定釋出30億元「工具機實習設備採購案」，擴大內需。

教育部指出，教育部、經濟部將協助大專校院及技術型高中設有機械相關系科推動教學設備更新，包括56所大專校院及70所技術型高中，計畫經費約30億元，包含教育部公務預算7億元及經濟部紓困振興預算23億元，採購品項為11類65項設備，估購買約2,200台工具機。

目前已下單預計採購立式中心、車床、銑床、磨床、放電加工機及沖床等11大類65型機台，吸引121家工具機業者投標，許多業界老闆親自坐鎮，第一波10月30日決標。

教育部昨在院會報告「優化技職校院實作環境計畫辦理情形」，蘇揆聽取後表示，9月17日他參加全國技能競賽時，特別交代疫情下工具機業者、機械業者加入口罩國家隊，幫助國家在短時間內製造那麼高品質口罩，守護國人健康，但其本身卻也受到國際疫情影響、不能外銷，因此趁此機會給各個技職校院工具機實習設備大舉更新。

另蘇揆院會中也指示，勞動部所屬職訓場所的工具機及機械設備一併更新。

教育部說，這次採購由工業局委託台銀以共同供應契約方式辦理，規劃年底前完成採購作業，考量如有部分品項因學校認為無適合廠商而無購置意願，教育部及工業局將會同工具機公會、學校代表等單位研商規格後，辦理第二輪採購。