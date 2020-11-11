欠稅擔保品 新納上櫃股票

財政部近日修正相關規定，將欠稅擔保品類型從原有黃金、外幣、上巿股票等，再放寬增列上櫃股票、不動產等項目。為使擔保品計價更明確，並修正黃金是以前一日台銀牌告賣出價為計算基準，不動產以公告地價或房屋坪定現值1.2倍計值，至於上櫃股票以前一日價格按0.8倍計價。

部分民眾受疫情影響，短期內資金周轉不靈，無法一次繳清稅款，如果要避免國稅局限制出境或是移送強制執行，民眾可以提供欠稅擔保品，財產可暫緩執行。

過去我國對欠稅擔保品規範已是30年前標準，如今金融新興商品輩出，財政部重新修正《稅捐稽徵機關受理擔保品計值及認定辦法》，新增項目上櫃股票列為擔保品。

官員指出，欠稅擔保品新制上路有黃金、外幣、上市櫃股票、公司債券、無產權糾紛不動產、已確定被徵收道路用地等，若民眾有其他財產珠寶、其他金融商品等，因變現與計算價值較不易，必須採個案處理。

各項擔保品計算價值方式大不同，官員表示，像黃金、公司債券可變現性高，可依公司債券面值、黃金前一日牌告賣出價來計算，若黃金前一天沒有賣出價格，則依最近一日賣出價按0.9倍計算，過去黃金是以買進價格計價。

官員強調，外幣是以前一日或最近一日買進收盤價格按0.8倍計值，而上市櫃股票同樣是以前一日收盤價按0.8倍計值，不過上市櫃股票波動較大，若價格劇烈變動，則以前一個月加權平均價格按0.8倍做為計算基準。

不動產與道路用地，官員指出，欠稅擔保品的關鍵在於可變現性，不動產限定為無產權糾紛情況，目前公告地價、房屋評定現值多半低於市價，因此以公告現值加計二成即按1.2倍計，若民眾不服，可採個案估算價值。

依財政部今年最新統計，截至7月止，個人累計欠稅逾1,000萬元，或營利事業累計欠稅逾5,000萬元的重大欠稅案件共938案，欠稅金額達965.52億元，較去年同期增加17件、欠稅金額多出8.75億元。