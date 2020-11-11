千萬元贈妻小 這地方沒算好免稅變百萬稅金

財產移轉的最高指導原則就是「趁早」！一位民眾依法把1,200萬元分別移轉給配偶跟子女，結果因為時間沒有掌握好，原本可以適用配偶互贈免稅，及每年贈與免稅額220萬元的財產，被國稅局併入遺產總額課徵遺產稅。

北區國稅局近期發現一個案例，有一名民眾在107年匯款1,000萬元贈與給配偶，同時也匯款200萬元兒子，前者屬於配偶間相互贈與，依法可免納贈與稅，至於給兒子的財產，則未超過每年的免稅額220萬元，因此兩者皆屬於免稅贈與。

不過，這位民眾不幸於108年逝世，贈與給配偶及兒子共計1,200萬元現金，由於是在贈與2年內過世，各類贈與都會被併入遺產總額，因此要列入申報。假若不含其他扣除額，以基本稅率10%計算，估算遺產稅應納稅額為120萬元，因此納稅義務人在申報遺產稅時，應留意這項特別規定，即便是贈與時不計入贈與總額或免稅的贈與，仍應併入遺產總額申報。

北區國稅局指出，稅法上允許合法的節稅，依遺產及贈與稅法第20條第6款規定，配偶相互贈與的財產，不計入贈與總額課稅；又依第22條規定，贈與稅納稅義務人，每年贈與免稅額220萬元內的財產也免課贈與稅。

不僅如此，另據第15條特別規定，被繼承人死亡前2年內贈與配偶，及依民法第1138條、第1140條所定各順序繼承人的財產，應併入遺產總額課稅，也就是贈與行為是發生在贈與人死亡前2年內，贈與對象為配偶、直系血親卑親屬及其配偶、父母、兄弟姊妹及其配偶、祖父母等人，則申報遺產稅時，應併入遺產總額課稅。

整體來看，民眾在贈與時，應留意時間點的問題，且為了避免稅負增加，一定要先做好財產規劃，透過預留稅源的方式，除了可以爭取多一點時間，將資金移轉給配偶或子女，屆時才能有現金繳交稅金，同時在財產分配上，也能減少繼承人對房地產、股票等資產價值的糾紛；此時保險是預留稅源的最佳方式，只要早早買好壽險，不僅能解決上述問題，更能減輕稅負負擔。

（文章來源：好險網；文／紀佳妘）

延伸閱讀



勞保分級表新版本110年上路 影響288萬人

勞保年金領了不能更改給付方式？這1招搶救