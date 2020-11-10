台歐盟數位經濟對話 12月舉行

國發會副主委游建華10日表示，今年與歐盟數位經濟對話將於12月以視訊方式舉行，就總體數位政策、人工智慧（AI）、資安產業認證及資料經濟等議題尋求合作機會，不同於美國AI著重商業應用，歐盟AI應用係以人為本，藉此對話有助我國掌握歐洲數位經濟發展趨勢。

國發會綜規處長張惠娟指出，鑑於歐盟執委會主席馮德萊恩9月首次提出「歐洲數位十年」（Europe’s Digital Decade），作為未來十年推動數位發展上位的指導原則，本次對話將會深入了解歐洲數位十年的內涵，並尋求合作的機會。

歐洲數位十年目標在發展資料經濟、AI、5G基礎建設等三大領域，在資料經濟領域裡，歐盟將打造「歐洲共同資料空間」；在AI發展部分，歐盟已於2月發布「AI白皮書」，持續發展以人為本，且值得信賴的AI發展架構，包括AI倫理準則等；在基礎建設方面，歐盟將著重於安全的連結，以及5G、beyond 5G的拓展。

張惠娟表示，美、歐的數位政策不完全一樣，以AI而言，美國在意的是商業應用，而歐盟卻著重以人為本、倫理準則，歐洲在資料的徵集上更在乎是否侵權，藉由這次對話可以了解歐盟未來的發展趨勢，發掘產業合作的機會。

游建華表示，我國與歐盟去年6月舉行第一次數位經濟對話，今年第二次對話受疫情影響延至12月，由國發會與歐盟通訊總署雙方官員以視訊方式對談三小時，就雙方數位經濟發展的總體政策、技術合作項目交流，以發掘未來共同合作機會，相信此一對話將有助於台歐盟經貿關係的發展。