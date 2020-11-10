觀光業助陣政府宣傳 減稅優惠

隨著新冠疫苗進度有成，疫情有望減輕、觀光業也看見曙光。財政部指出，觀光產業復甦之際，可同時搭配現有減稅措施，只要是配合政府宣傳國際觀光，公司支出可適用抵減率20％減免營所稅。

美國製藥巨頭輝瑞（Pfizer）與德國生技大廠BioNTech聯手開發新冠肺炎疫苗，初步數據顯示九成患者注射疫苗後、有效產生抗體，讓美股與台灣觀光產業鬆一口氣，「觀光概念股」如長榮航、雄獅、五福等紛出現漲停板。

我國自今年2月陸續啟動紓困1.0～3.0政策，據交通部11月最新統計，觀光產業員工薪資補貼共補助10.2萬人、政府核撥41.4億元補助款，政府也提供旅宿業申請紓困融資貸款，有1,123件申貸案、金額為85.9億元。

交通部也補貼363家航空、機場業者費用如維修費、使用費等共計60.2億元，信保基金也提供12家航空業者507.8億元紓困貸款信用保證，已動撥460.5億元。

財政部則提醒，只要受疫情影響，業者也可申請核實減免娛樂稅、房屋稅，截至9月抵，減稅金額分別為0.8億元、0.9億元，而且所有受疫情影響的企業、個人皆可申請延期或分期繳稅，延期繳稅案件為1.6萬件、144.1億元，分期繳稅為1.5萬件、238.1億元。

公股銀行也提供業者、個人紓困貸款，截至11月最新統計，公股銀行核准12.9萬個企業戶、貸款金額為1.15兆元，同時核准1.2萬個人戶、貸款金額為1,037億元。

因應觀光產業復甦，財政部也表示，若觀光產業配合政府參與國際觀光宣傳推廣、參加國際觀光組織及旅遊展覽、推廣國際會議及會議旅遊等各項支出，在同一課稅年度內各項支出皆達標10萬元以上，即可按照支出費用20％抵減營所稅，若當年度不足抵減，可在往後四年內抵減。