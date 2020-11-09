符合這情況 申報遺產可多246萬扣除額

別傻傻多繳稅！申報遺產符合這種情況 可再多246萬元扣除額

隨著醫療技術逐漸進步，國人的壽命越來越長，「白髮人送黑髮人」的情況不再罕見，在遺產的計算上，一樣有適用雙親的扣除額。民眾在申報的時候一定要注意自己的權益，別傻傻多繳稅了。

一位民眾因為先生過世，要針對先生留有的遺產申報遺產稅，她列舉了自己以及2名子女的配偶扣除額與直系血親卑親屬扣除額，共是593萬元（493萬元+50萬元2=593萬元），但國稅局發現，她的公婆尚存，因此可以再扣除父母扣除額246萬元（123萬元=246萬元）。

國稅局表示，民法規定的繼承人除了配偶當然繼承外，繼承順位依序為直系卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母，前順位繼承人存在，後順位繼承人就沒有繼承權；但遺產稅有關父母扣除額的規定，與民法規定的繼承順序不同，不會因為第一順位（直系卑親屬）已繼承，就不能再列報該項扣除額。

除此之外，不論被繼承人有沒有負擔扶養父母的主要責任，父母扣除額都不會受到影響。要注意的是，這指的是「被繼承人的父母」還健在的情況，如果是被繼承人的岳父岳母，就沒有扣除額的適用。

因此在這位民眾的案例當中，被繼承人死亡時其父母仍健在，就算夫妻倆未與他們同住、沒有主要扶養責任，都可以依規定自遺產總額中再多扣每人123萬元。只要檢附公婆的生存證明（如戶籍謄本），就可以申報父母扣除額共246萬元（123萬*2人）。

若是納稅義務人申報時，沒有將被繼承人的父母扣除額列入而多繳稅，還是可以有挽回機會。只要在5年核課期間之內，檢附相關證明向國稅局提出申請，國稅局就會將多收稅款退回給納稅義務人。

（文章來源：好險網；文／李瑞瑾）