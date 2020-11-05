空污季中火擴大自主減煤

台中電廠推動「減煤減排方案4.0」，台電5日表示，進入10月空汙季以來，台中電廠自我要求，持續擴大降載幅度，全廠10月降載量一度佔總裝置容量達六成，換算下來發電量不到四部機滿載。據統計，中火上月發電量創十年來同期新低。

台電說，台中電廠10月進入空污季後執行「擴大自主減煤方案」，全廠最多運轉七部機，總發電量也不超過六部機滿載發電量330萬瓩。過去一個月台中電廠全廠運轉機組數與總發電量不只遵守方案承諾，表現甚至可謂「超標」，運轉機組數10月下旬一度僅六部，總發電量甚至不到全廠裝置容量一半，30至31日發電量更低於220萬瓩，換算下來只有同時4部機滿載發電量。

台電指出，近期新機組陸續上線併網後，整體供電情勢漸趨穩定，台電逐步擴大降載幅度，今年10月共有21天因應空品不佳進行降載，降載量從220萬瓩起跳，30至31日兩天更降載330萬瓩，創10月發電量最少記錄。

值得注意的是，今年台中電廠10月發電量僅約20億度，創下近十年來新低，10月用煤量更降低到86萬公噸，也較去年10月的96萬公噸，減少近10萬公噸。

台電強調，兼顧穩定供電與環境保護是台電承諾，近年只要供電無虞，都會持續精進各項減煤減排措施。從減煤減排1.0措施「配合空品預警降載」、2.0措施「告別全廠火力全開」，到去年及今年通霄輸電線路升級，供電情勢好轉，因此採取3.0措施「環保停機」與4.0措施「擴大自主減煤」，都是台電實際作為，期盼積極行動能獲得台中市府的支持與讚許。

至於未來如何減碳，台電規劃下一階段中火將「新增燃氣機組」，除兼顧穩定供電外，用煤量與排放量均可望較目前更進一步降低。