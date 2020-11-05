防宗教財產變私產 內政部將修法

內政部部務會報5日通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」草案。只要是符合規定的宗教團體，條例施行後二年內提出申請，主管機關將透過核發權利歸屬證明書、更名登記或限制登記等三種方式，鼓勵宗教團體主動釐清權利歸屬，讓實質擁有不動產不致淪為私人財產。

官員指出，過去曾發生很多宗教財產被侵佔案例，例如許多宗教團體當初購買或受贈土地來蓋道場等宗教禮拜場所時，常以代表人等人名字借名登記，在登記名義人過世後，家屬出來主張繼承財產，造成繼承人與宗教團體間的產權糾紛。

為解決糾紛，內政部擬具暫行條例草案共計17條，針對宗教團體在條例施行前，只要已登記立案宗教團體購買或受贈的土地或建物，已繳過贈與稅、土地增值稅或契稅等稅賦的不動產，經主管機關審查符合規定，即核發證明書並囑託地政機關更名登記。

對不動產尚未繳稅、宗教團體持有法令規定不能持有土地、寺廟尚未完成登記立案，主管機關囑託地政機關以限制登記方式，讓該不動產禁止移轉、設定抵押權、地上權、農育權、典權，並在登記簿上註明所有權歸屬的宗教團體名稱，保障宗教團體不動產不被任意處分。

內政部強調，暫行條例適用對象，現行宗教財（社）團法人、已登記寺廟外，也納入在運作、整幢既存未登記寺廟，促使未登記寺廟完成登記程序，依法將限制登記的不動產登記為宗教團體所有。

內政部強調，少子化、高齡化趨勢下，宗教團體也面臨接班人斷層、道場永續經營的困難，透過擬具「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」草案，保障宗教團體不動產所有權，並促進宗教團體健全發展，後續將依法制作業程序，陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議。