節稅扣除額 備齊十種單據

明年5月申報綜所稅，個人可選擇採用標準扣除額12萬元或是採用列舉扣除。國稅局5日提醒，若採用列舉扣除，務必留存今年各項單據，包括保險費、房貸利息、捐贈、政治獻金等七種，另若適用財產交易、長照、身心障礙等三種特別扣除額，也要留存三種證明文件，合計共十種扣除額文件。

官員表示，列舉扣除範圍包括保險費、醫藥費及生育費、房貸利息、房租支出、捐贈、政治獻金、災害損失等七項。

民眾最常列舉的是保險費、醫藥費及生育費等兩項，保險費涵蓋人身保險與健保費，必須檢附收據正本，員工保險費也要有服務單位證明，每人每年上限為2.4萬元。而醫藥費及生育費須檢附繳費單據正本，申請補助者為服務機關證明影本，且無金額限制。

若列舉房貸利息需要繳款單據正本，且載明房屋地址、所有權人、取得日期、借款人姓名等，上限為30萬元。列舉房租支出只要有租賃契約書及付款證明影本即可，上限為12萬元。但官員提醒，個人無法同時列舉房租支出、房貸利息，兩種只能二擇一。

列舉捐贈須附受贈單位正本證明，抵減方式分成兩種，若捐贈給民間單位，列舉扣除上限為綜合所得總額20％；若捐給政府單位、採核實扣除無上限。

另列舉政治獻金必備「擬參選人政治獻金受贈收據」或「政黨、政治團體政治獻金受贈收據」正本，上限為綜合所得總額20％、最高20萬元。而列舉災害損失需附當地國稅局認證公文，抵減金額無上限。

官員表示，想適用財產交易特別扣除額，需有實際買賣文件影本，抵減上限為財產交易所得；若適用身障特別扣除額20萬元，需檢附身障證明、手冊影本或專科醫生嚴重病人診斷證明書影本。

長照特別扣除額為每人每年12萬元，聘僱外籍看護者要有聘僱許可函影本；長期在住宿式服務機構需備90天以上繳費收據影本。若採用長照服務（失能等級第二級至第八級）須留存繳費收據影本。在家自行照顧者，要有病症暨失能診斷證明書暨巴氏量表影本或身障證明。