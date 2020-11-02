耗水費明年開徵？ 經部：還沒定案

全國水情嚴峻，立委將腦筋動到耗水費開徵，但對上路時程意見分歧。經長王美花2日指出，原本規劃開徵的耗水費，連動到水費調漲，經部會做整體評估，暫沒有上路時程表。據悉水利署未來視用水與回收水循環再利用狀況來訂費率。

經濟部曾規劃擬針對用水1,000度以上工業大戶，將開徵10％至30％耗水費，王美花說，目前水利署正在跟用戶溝通，了解用戶狀況，至於是否確定於2021年開徵，目前還沒有定案。

據統計，若以全台每月用水量超過1,000度用戶計，約至少有8,000戶，但這些包含學校、醫院、農業等業別，過去規劃首波耗水費暫排除這些單位開徵，扣除後用水大戶仍逾5,000戶，以石化、基本金屬、造紙、紡織與電子業居多。

據悉，水利署曾規劃耗水費依每月用水量規劃，採級距1～3元不等收費，希望以價制量減少用水大戶浪費水資源。惟各產業對舊版耗水費認為過於嚴苛，產業界表示受衝擊太大，盼經濟部重新研議。水利署署長賴建信表示，目前正積極跟業者討論相關制度，耗水費可能與水價共同調整，需要時間凝聚共識。至於明年是否開徵？他說，「目前沒有任何時程表。」

水利署指出，新版耗水費將視產業用水狀況與回收水再利用狀況來訂定相關費用，惟各產業實際用水多寡與如何訂定標準，都還需要與產業公協會討論。

據《水利法》修正案規定，減徵耗水費六大條件包括：1.全廠製程回收率；2.通過清潔生產評估；3.通過國際標準組織（ISO）水足跡盤查；4.獲綠色工廠或綠建築標章；5.獲水利署節水績優獎項；6.配合政府生活污水回收、已繳交水污費廠商等六大綠色保證，此六項皆符合最多可減徵60％。