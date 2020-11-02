欠稅限制出境 採三標準把關

財政部2日指出，我國個人若欠稅超過100萬元、營利事業欠稅金額超過200萬元，將採三階段限制出境標準，若隱匿或提前處分財產，明顯有規避強制執行的意圖，國稅局將通知內政部出入境單位、限制出境。

依財政部2017年函釋與稅捐稽徵法規定，欠稅案件依稅額級距可分為輕等、中等、高等、重大等情況，輕微者為個人欠稅金額在100萬元以下、營利事業欠稅額低於200萬元，國稅局只會列管其財產情況，還不會到限制出境地步，但欠稅額超出個人與營利事業標準後就可能會限制出境。

首先，個人、營利事業欠稅額分別在100萬元～300萬元、200萬元～600萬元，為中等欠稅案件，國稅局將啟動查核措施，若有隱匿或是規避情況將限制出境，實務上多數公司仍會繳清稅負。

到了高等欠稅案件，個人、營利事業欠稅額分別在300萬元～1千萬元、600萬元～2千萬元，因應潛逃出境者增加，財政部也規定，若有出國頻繁、長期滯留國外或行蹤不明等任一情況，仍會限制出境。

至於重大欠稅案件，包括個人欠稅金額達1千萬元、營利事業欠稅金額超過2千萬元，財政部將直接採取限制出境。

官員指出，欠稅金額為相較客觀的檢視標準，但只要在中等欠稅案件以上，國稅局都會緊盯欠稅人，避免潛逃出境情況。

另外，日前有上市櫃公司被掏空，留下大量債務與欠稅案件，官員指出，在這種情況下，掏空者多半會跑路，而公司被掏空後解散、面臨清算階段、改由清算人主導公司，國稅局並不會改成限制清算人出境，仍然會針對欠稅案當時的負責人限制出境。

若企業主、個人身負欠稅案卻仍要出境，官員指出，依稅捐稽徵法規定，欠稅人必須提供等值擔保品，以黃金來說按九折計算擔保價隔，而外幣、上市櫃有價證券按八折計價。如果是不動產，則按照公告地價或房屋評定現值加兩成計價。