佣金抵稅 須有仲介事實證明

國稅局表示，我國企業常有支付佣金情況，但營利事業如果要列報佣金支出抵稅，必須要有居間仲介事實的證明文件，而且仲介服務必須是公司經營本業所需的必要且合理費用，如果不符合要件，國稅局將剔除該筆支出並要求企業補稅。

官員指出，依照營利事業所得稅查核準則第92條規定，企業要列報佣金支出，必須要有形式層面的合約書、結匯支付證明，還有實務層面的證明文件、銷售貨物或勞務憑證，同時要證明與公司業務相關、佣金支出也在合理範圍內，因國稅局採取個案認定，企業文件若不夠詳細，容易產生稅務風險。

但佣金抽成比率多少才算合理？依照規定，一般業務員推銷公司產品到海外，若佣金抽成達5％以上，公司要檢附正當理由，像是市占率資料、銷售量情況，需證明外銷不易、高額佣金屬於合理範圍。

此外，如果企業支付佣金對象為買方，像出口商、國外經銷商等，依查核準則，國稅局將直接剔除該筆支出，因為對方並不是仲介角色。所謂仲介指的是第三人促成買賣雙方的交易，不能為買賣兩方。

官員舉例，新北市曾有A公司在2016年申報1千萬元佣金支出，對象為C先生，A公司主張C幫忙牽線香港B公司買家，因此給予佣金。

但國稅局發函向香港B公司詢問交易情況，調查後發現C根本就是B公司員工、並非第三人仲介角色。因此，國稅局剔除A公司的1千萬元佣金支出，並要求補稅170萬元（1千萬元乘以2016年度營所稅率17％）。A公司不服，依序申請復查、訴願、行政訴訟等，最後仍被高等行政法院駁回。

官員認為，佣金支出遭剔除，多半是企業沒有實際文件，若銷售公司物品，一定會有銷項憑證、當地銷售金額、甚至是基本的KPI目標，依照實務經驗來說，八成以上的佣金糾紛都是沒有實際仲介行為。