年底節稅好時節 結婚贈與最適合

不少配偶選在年底結婚，討個喜氣。父母可把握子女登記結婚前後六個月內，採取財產移轉規劃，每一位父母都可享有贈與子女100萬元婚嫁免稅額，再加上每人每年220萬元免稅額，等於父母各享有320萬元贈與子女的免稅額，合計新婚配偶兩邊共四位父母、總共有1,280萬元贈與免稅額。

此外，如果考慮到跨年度贈與情況，四位父母還可分別贈與220萬元財產、免課贈與稅，雙方父母在前後兩年贈與新人財產，最多合計可享有2,160萬元贈與免稅額（1,280萬+220萬*4）。

我國《遺產及贈與稅法》規定，贈與稅為針對贈與人課徵，若贈與人給受贈人超過免稅限度的財產，必須課徵贈與稅，像是父母贈與財產給子女，但只要超過贈與免稅額限度，父母會另外被國稅局追討贈與稅10％～20％。

依照遺贈稅法條文，每人每年可享有220萬元的免稅額，加上父母在子女結婚前後半年內贈與財產可額外適用100萬元免稅額，每一位父母就會有320萬元贈與免稅額，跨年度情況如今年尾贈與、明年初又贈與一次，每一位父母可享有540萬元贈與免稅額。

不過，在辦理贈與稅申報時，父母必須提供贈與契約書、父母與子女雙方身分證明文件，還有子女結婚登記的戶籍資料，才能主張合法節稅。

若贈與額度超過免稅額限度，按照遺贈稅條例，若贈與淨額（贈與總額減除免稅額）在2,500萬元以下者，適用10％贈與稅；若贈與淨額超過2,500萬元至5,000萬元者，課徵250萬元與超過2,500萬元部分的15％；超過5,000萬元者，課徵625萬元與超過5,000萬元部分的20％。

舉例來說，陳姓夫妻的女兒在去年10月結婚，若陳爸爸在女兒登記結婚後一個月內贈與500萬元給女兒，因為超出單年度220萬+100萬贈與額度，陳爸爸須繳納贈與稅18萬元（500萬元-320萬元）*10％。

若陳媽媽同時贈與300萬元給女兒，因為陳媽媽仍在320萬元的贈與子女免稅額內，因此不用繳稅。

不過，如果陳爸爸是採分年贈與，在女兒結婚第一個月（去年11月）先贈與320萬元，今年1月再贈與180萬元，雖然合計都是500萬元，但因為跨年度、可適用每人每年220萬元贈與免稅額，因此贈與稅降為0元，一口氣省下18萬元，省下的贈與稅可多買幾張股票當退休金，顯見節稅的重要性。

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