嚇死人！贈與時間沒算好 稅金暴增15％

不少人咬牙買房，就是為了留給下一代，但如果贈與房地的時間點算錯，稅金將差很大，而且有時生前贈與或死後繼承選錯了，也會影響稅金的負擔。

有位民眾109年6月出售父親贈與給的房地，該房地是107年4月訂立贈與契約，但於107年8月才完成所有權移轉登記。他原本希望以贈與契約日認定為房地取得日，但在詢問國稅局後，被國稅局打了回票。國稅局要求他以完成所有權移轉登記起算持有日，房地合一稅負一下暴增15％。

依照北區國稅局的說法，從105年1月1日起交易取得的房屋、土地，屬於房地合一課徵所得稅新制課稅範圍，持有期間超過1年而未逾2年時，按適用稅率35%申報納稅，持有期間超過2年未逾10年的稅率為20%。

另外，所得稅法及房地合一課徵所得稅申報作業要點規定，若出售受贈取得的房屋、土地，除了因夫妻間互贈取得外，該房屋、土地取得日的認定，應以完成所有權移轉登記日為準，並以取得日起至交易日止計算持有期間，按持有期間長短適用不同稅率計算應納稅額。

換言之，該民眾出售該房地的取得日為107年8月，所以依照持有期間（107年8月至109年6月）計算，屬於超過1年而未逾2年的範圍，必須按適用稅率35%申報納稅。

北區國稅局提醒，納稅義務人在辦理個人房屋、土地交易所得稅申報前，應就房地的取得日、持有期間及其他有關文件詳加確認，以為正確申報，並於完成移轉登記日的次日起30日內申報繳稅。

整體來看，民眾在贈與時及贈與後出售，都要留意時間點的問題，避免稅負增加，且一定要預留稅款。以出售房屋而言，依照房屋交易流程，必須先完稅後，代書才會把款項匯入賣方戶頭。此時賣方就得預留稅款，若算錯稅率，可能還得臨時籌措現金繳稅。

此外，房產過戶給子女時，除非資產過於龐大，否則父母等到過世時，再以遺產繼承的方式處理，搞不好還能節省不少稅負。原因在於遺產稅的課稅級距金額較高，以10%為例，贈與稅是2,500萬元以下，遺產稅是5,000萬元以下；遺產稅的免稅額為1,200萬元，也比贈與稅200萬元的多。

更重要的是，房產等到遺產繼承再處理，會有比較多的時間將資金轉移給子女，屆時子女也才能有現金繳交稅金。此時，保險就是預留稅款最佳的方法，因為只要早早買好壽險，屆時子女就可透過保險金繳納稅金，順利繼承父母所留下來的資產。

（紀佳妘）

文章來源：好險網

延伸閱讀



贈與子女各200萬被課稅18萬 資產移轉留意3樣態

去世前2年內贈與配偶財產 視為遺產要課稅

集資買彩券 免課贈與稅