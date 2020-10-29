娃娃機銷日霸主寶凱 砸6億增產線

經濟部29日通過寶凱電子斥資逾6億元在台灣增設產線，導入智慧化，寶凱電子主力產品就是娃娃機，在遊戲機台始祖的日本有極高市佔率，是台灣唯一將商用遊戲機打入日本的廠商。

經濟部表示，「投資台灣三大方案」已經吸引701家企業超過1.13兆元投資，預估創造9.48萬個本國就業機會，包括89家根留企業投資約1,699億元，帶來1.27萬個就業機會。後續尚有近50家企業排隊待審。

投資台灣事務所執行長張銘斌說，寶凱電子是台灣商用電子遊戲機產業外銷霸主，營業額超過九成來自外銷全球70餘國，日本及美洲為最大消費市場，在全世界遊戲機台位居領先地位。

近年來娃娃機在亞洲地區發燒，寶凱電子機台在日本有極高市佔率，是台灣唯一將商用遊戲機打入日本廠商，可說日本每10台新娃娃機就有2到3台出自寶凱，可與世界一流大廠SEGA、NAMCO一爭天下。

看好宅經濟蓬勃發展，近年投入資金人才研發線上遊戲挹注利潤。為提高產能，滿足客戶多樣需求，寶凱將投入逾6億元於高雄和發產業園區建置新產線，新增40個本國就業機會，並在原有大發工業區華中廠新增智慧烤漆產線、導入智慧監控設備，持續推動電子遊戲機產業創新，讓全世界最厲害的遊戲機台都是「Made in Taiwan」。