11座風場送環評 搶三階門票

經濟部能源局近期將召開離岸風電區塊開發規則第三次說明會，預計年底公告2026年風場開發細節。由於區塊開發併網量大，有11座新風場遞交環評審查資料，預計總容量超過17GW，讓區塊開發競爭趨於白熱化。

能源局日前透露2026至2035年期間的離岸風電區塊開發，將在年底公告競標規則，且訂出每年1GW的併網容量，總計釋出10GW併網容量供競標，第一期2026至2030年，最快明年或後年就會進行競標，風電開發商都秣馬厲兵積極備戰。

除現有通過環評但未取得開發資格的開發商緊鑼密鼓準備外，現有多個新風電開發商也將投入競爭行列，據悉，已有11座新風場將向環保署遞交環評資料，部分正在公開刊登階段，完成後將進行後續環評審查，希望搶到競標入場門票，有利後續風場競爭。

這11座風場，據資料顯示，包含上緯新能源Formosa 4旗下的海豐、海碩及海盛，位在苗栗外海18至20公里，3風場合併裝置容量將達4.4GW，風機形式為固定式基樁和浮動式平台兩種，屆時將依場域實際狀況而定。

德國的英華威集團同樣在苗栗外海設置美森、鍾虔、鍾美等3座風場，開發容量分別是820MW、580MW及3000MW，距離岸邊僅4至5.4公里，預計單支風機容量可達10MW至20MW。

禾爾北、禾爾南、合儀3風場位在新北及基隆外海，由德威及德亮兩開發商進行開發，若順利通過環評，將成台灣最北端的風場，距離岸邊9至13公里，預計風場開發量可達2,400MW至2,600MW之間，預計單支風機容量可達10MW至20MW。

中部地區彰化外海則有達天及又德風場，是由已有多個風場開發經驗的達德能源提出，預計風場開發合計1.4GW，距離岸邊約36.8至50公里，單支風機採取11至15MW之間。

值得注意的是，達天及又德風場的位置與已經通過環評的海鼎風場重疊，而兩家開發商的母公司皆來自德國，形成從國內打到國外的景象，而這場茶壺內的風暴，可能在區塊開發競標時正式開打。

能源局官員說，有新風電開發商願意投入台灣市場，這代表台灣離岸風電足以吸引投資，不過若是想要取得相關開發資格，仍必須依法通過環評後，才能參與競標作業。