56％台企CEO 樂看未來三年景氣

KPMG安侯建業會計師事務所28日發布《2020台灣CEO前瞻大調查》指出，台灣CEO數位轉型進度普遍超前，加上台灣防疫有成、電子零組件需求增加等，56％台企CEO對未來三年「國內景氣發展」深具信心，且有38％台企CEO預測企業年營收在疫情逆境中仍為成長態勢。

不過，KPMG調查也顯示，台企仍面臨五大風險包括國家屬地主義（28％）、新興科技（20％）、供應鏈斷鏈（18％）、人才缺口（12％）、營運風險（10％）。

KPMG安侯建業主席于紀隆認為，這次新冠疫情讓人才流通受到阻礙，不論是國際人才交流或跨國創新能力等都受到衝擊，因此企業在面臨人才需求上需重新定位，有86％台企CEO將延續數位優化、邁向智能企業目標，而且超過50％台企一年內將加碼投資新興科技。

而針對供應鏈，于紀隆認為，過去20年來，中國大陸占全球製造業比率劇烈增加，在疫情初期衝擊科技、製造與藥品等產業，凸顯供應鏈斷鏈風險，約有78％台企將重新思考全球布局，相較全球（67％）、亞太CEO（73％）比例更高。

但台企面臨斷鏈，卻多半持樂觀態度看待危機。KPMG全球資產配置戰略諮詢中心主持人陳彩凰坦言，雖然台企面對斷鏈風險，但卻是產業鏈結構重組與轉型大好機會，像台商轉向東協國家布局，掌握當地人紅利（勞動力充足）、廣大內需市場、還有東協國家大量的FTA（自由貿易協定）。

陳彩凰認為，未來區域市場將加速整合，台企應在全球供應改變之際，趕緊建立自有品牌及通路，搭配研發、製造優勢，提高產品附加價值。

KPMG安侯建業執行長曾國禓認為，疫情後台企CEO為確保供應鏈順暢，除結盟各大企業外，還要運用新興科技、掌握數位人才，像是58％台企CEO將優先投資人才職能發展、培育自家數位人才，另外公司在疫情後仍保持人才彈性，有50％台企透過辦公室去中心化，未來在網羅人才有更多選擇。

而KPMG安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏也表示，在數位轉型之際，台灣企業CEO普遍面臨另一項挑戰，也就是26％的公司在「關鍵崗位上找不到合適的人選」、「缺乏未來洞察力」等。

賴偉晏預估，大企業投入數位轉型力道強勁，可能會產生大者恆大優勢，中小企業應透過標竿學習或專家協助、規劃轉型藍圖。

調查顯示，目前有62％台灣CEO因應數位轉型提高資安防護，但KPMG數位資安團隊負責人謝昀澤認為，在台企打造智慧製造計畫之際，應留意「三無資安危機」，包含無人看管的資訊設備、無痕跡的入侵、無法無天的駭客。

KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠表示，新冠肺炎成為ESG治理的觸媒，過去全球不重視環境與物種保護，因此引發劇烈衝擊，他認為，ESG是企業體質調整的藥方，企業家要看得更廣、更遠，防範未知危機。