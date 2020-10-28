防陸船越界盜砂 修法祭重罰

因應近來中國大陸抽砂船頻頻在馬祖等海域越界盜砂，行政院會29日將拍板土石採取法、中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法兩項修正草案，決定祭出重罰，對於未經許可採取土石行為者加重處罰，處1年以上、7年以下有期徒刑，可併科8,000萬元以下罰金。

換句話說，最高罰金由目前5,000萬元提高為8,000萬元；最高刑責則由5年提高為7年。

近期馬祖海域大量中國籍抽砂船越界作業，海巡署艦隊分署新北艦、馬祖海巡隊艇27日協同中國執法船舶，分別在馬祖與福州間各自海域進行違法抽砂船取締行動，共驅離二艘中國100漁船及兩艘中國貨輪，我方禁限制水域內中國抽砂船都已全數淨空。

鑑於中國抽砂船頻頻越界盜採砂石已成常態，行政院決定修法加重處罰。現行土石採取法規定，未經許可採取土石者，處100萬元以上、500萬元以下罰鍰，直轄市、縣（市）主管機關並可限期要求辦理整復及清除設施，屆期仍未遵行者，按日連續處10萬元以上、100萬元以下罰鍰至遵行為止，並沒入設施或機具。

據現行「土石採取法」，未經許可採取土石者並未明定刑責，而是另以竊盜罪論處，處1年以上5年以下有期徒刑，這次修正案決提高罰金額度，並增訂刑度，改以刑罰論處，未經許可採取土石者，可處1年以上7年以下有期徒刑，並可併科8,000萬以下罰金。

現行中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法規定，在我專屬經濟海域或大陸礁層，故意損害天然資源或破壞自然生態者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科5,000萬元以下罰金。政院發言人丁怡銘表示，這次修法增訂供犯罪用船舶或其他機械設備，經判決沒收確定，可視需要拍賣或變賣，或專案報准妥速處置沒收物規定。