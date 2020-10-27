未提足舊制勞退金 42件罰689萬

據勞動部統計，截至今年為止，符合條件的事業單位總計有9萬3,055家，足額提撥率達98.99％，提撥退休準備金計約896億餘元。但尚未提足事業單位，裁罰件數共42件，罰鍰累計689萬元。

為預防雇主無預警關廠、拖欠舊制勞工退休金，避免重演「華隆關廠工人案」，勞基法規定，雇主應於年底估算隔年度符合退休條件勞退舊制退休金，並於隔年3月底前將差額補進勞工退休專戶。

勞基法訂定所謂「華隆條款」，從2015年2月開始實施、2016年開始向符合條件企業催繳，勞動部表示，除第一年金額較大，足額提撥率大約93％，其餘各年都超過97％以上、去年達99.18％。勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，原以為疫情影響提繳率，但沒想到雇主已提早準備，今年提繳率近99％。

但仍有42件未提足舊制勞退金，裁罰689萬元，其中台北市14件最多，其次依序彰化縣9件、新北市6件、桃園市5件、新竹縣4件，台中、花蓮、台東、屏東分別各1件；主要都是小型事業單位尚未足額提繳、近9成企業未提繳人數為1人。

勞動部提醒，地方主管機關將針對尚未補足差額事業單位進行查核及裁處，違反規定者，依法處9萬元至45萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。

為督導事業單位依法落實足額提撥退休準備金差額規定，勞動部每年均會同地方政府積極辦理說明會，今年度至9月底已經經辦理39場，計2,903家事業單位代表參加，強化事業單位對退休準備金提撥規定瞭解，輔導事業單位估算及補足差額。