開發新市鎮 五租稅優惠齊發

近年政府幫回流台商尋覓廠房土地如橋頭科學園區，增就業機會，也帶動鄰近新市鎮不動產買氣。財政部27日指出，企業若投資開發新市鎮，享五大租稅優惠，包括營所稅設備抵減、機器折舊年限縮短、首次買賣契稅免課、首年房屋稅與地價稅，都享免稅優惠。

為紓解北高兩大都會區中心都市成長壓力，解決都會區住宅不足及房價飆漲問題，內政部營建署自1992年啟動新北淡海、高雄橋頭兩大新市鎮開發計畫，預估兩地可分別吸引30萬人、26萬人進駐，在長期鼓勵企業開發趨勢下、帶起當地不動產市場發展。

如今雙北蛋黃區房價居高不下，但剛性自住市場需求仍暢旺，自住戶可能轉向淡海、林口新市鎮等蛋白區；而橋頭新市鎮因鄰近科學園區，每年產值上看預估1千億元至1,800億元，可提供近1.1萬個就業機會，成為未來房市最大利器。

財政部指出，企業投資建設新市鎮，依據建設使用機器、設備總額20％範圍內抵減後五年營所稅額，且機器設備耐用年數可減半計算折舊，原本分十年攤提的機器、即可轉為五年攤提，有利企業加速列報折舊，減少投資年度的金流壓力。

若企業完成建設新市鎮計畫、開始經營，如淡海新市鎮的美麗新影城、滬尾藝文休閒園區等，在企業開始營運後，可針對營業使用的機器及設備總額20％範圍內抵減後五年的營所稅額。

為加速新市鎮人口增長，我國也訂定新市鎮開發條例第25條，只要是新市鎮特定區內建築物自建成後，首年免課房屋稅、地價稅，第二年減徵八成、第三年減課六成、第四年減徵四成、第五年減課兩成，第六年後不予減免。此外，在使用執照核發五年內，首次買賣不動產，其契稅也享有免稅優惠。

官員認為，企業若想要適用新市鎮開發或經營等設備租稅優惠，應在提列折年度申報營所稅時向國稅局申請，要檢附資產帳戶、財產目錄、公司執照影本等文件。