抵繳稅款 證券、土地最常見

我國核課遺贈稅，民眾若現金不夠，可申請土地、房屋等實物抵繳稅款。財政部國產署指出，近三年來我國處理財產抵繳稅額案件，合計三年稅額約58.8億元，平均每年約19.6億元，其中以證券、土地為最大宗。

國產署副署長李政宗表示，我國2017年處理抵繳稅款實物約20.1億元，2018年為16.8億元、2019年則為21.9億元，今年前九月則為14.1億元，其中約46％為上市櫃股票占比最高，35％為土地居次，非上市櫃股票17％則為第三。

李政宗認為，民眾繳不出稅款、改用財產抵繳，其實證券、債券等動產還算好處理，最難處理的是不動產，尤其是土地，過去很多民眾有祖厝觀念，但每一代傳下來變成極小的共同持有地，有的人繳不出稅款就拿該筆小土地來抵繳，國產署則充當代書，幫忙處理土地過戶跟估價等程序。

更慘的是部分土地仍被占用中，有的則是地下掩埋廢棄物，國產署評估處理費用上看千萬，相比該筆土地幾十萬元來說明顯不符效益。

避免「廢地抵稅」情況普遍，李政宗指出，國產署自去年四月修正「抵繳遺產稅或贈與稅實物管理要點」，只要民眾申請以不動產抵稅，必須要先經過國稅局和國產署實地會勘，確定不動產為適合標售之標的，才能審核通過、抵減稅款。

截至今年4月底，國產署辦理實地會勘的不動產抵稅案件共263件（土地863筆及建物1棟），已經核抵共193件（會勘土地共604筆、核抵共504筆），李政宗認為，新制上路後，處理土地抵繳速度已大幅提升。