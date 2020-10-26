台菸酒綠能計畫 開源節流1.12億

為響應行政院節能減碳目標，台灣菸酒公司自去年起將水電節省目標從1％大幅提高到10％，2019年總共節省水電費4,017萬元。而台菸酒自2017年推動太陽光電三年計畫，售電收入累計達7,214萬元，合計開源節流約1.12億元。

台菸酒指出，自台菸酒董事長丁彥哲去年3月到任後啟動節能減碳計畫，將水電節省目標由1％提升至10％，去年台菸酒每季用電量約年減2.1％～9.9％、省下電費3,900萬，而2019年用水量也較前一年減11.88％、省下水費117萬。

另外，為配合行政院「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，我國要在2020年達裝置容量6.5GW目標，最終目標是2025年20GW，包括經濟部工業局、財政部國產署、台菸酒公司、台糖等紛紛盤點土地，投入綠能發電用途。

因應綠電政策，台菸酒自2017年推動太陽光電三年計畫第一期 （2017年至2019年），打造裝置容量約6,936kWp，截至2019年底，累積發電量達1,420萬度、售電收入為7,214萬元。

台菸酒今年續推太陽光電三年計畫第二期（2020年至2022年），重新盤點各機構屋頂及地面設置太陽光電場域，裝置容量有望提升到11,240kWp。

除自行設置太陽光電裝置外，台菸酒也依循財政部國產署太陽光電標租案方式，今年2月啟動花蓮酒廠光電土地標租案、5月標脫。

台菸酒主管指出，花蓮酒廠光電案得標企業為昱鼎公司，初步規劃裝置容量約4,899kWp，依照今年躉售費率換算，昱鼎每年售電收入上看2,452萬元、20年商機有望達4.9億元，而台菸酒可獲得簽約保證金1,959萬元與未來每年售電收入5％兩種保證金。