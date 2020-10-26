企業挺公共建設 祭五優稅

國稅局26日表示，為鼓勵民間企業投資公共建設，我國提供五大租稅優惠，若企業自行參與公共建設，可享有人才培訓、設備技術、研究發展等三大投抵與前五年營運免繳營所稅優惠。另企業若採認股或購買公共建設記名股票，持有四年以上可依股價20％抵減營所稅。

官員指出，依照「促進民間參與公共建設法」規定，若企業參與我國PPP（公共私營合作制），包括BOT、ROT、OT、有償BTO、無償BTO、BOO等六種，皆可享有三大支出抵減與前五年營所稅優惠，若隔年未用完抵減額度，最多可遞延四年減稅。

公司因應參與公共建設購買自行使用的設備或技術，在同一課稅年度內購置總金額達60萬元以上，報稅時可適用設備、技術投抵優惠，設備部分按8％支出金額、在技術部分按5％支出金額享抵減營所稅優惠。若企業是購買防汙設備與技術，抵減比率依序為13％、5％。

官員表示，企業參與公共建設，可能需要做研究發展或人才培訓，在同一課稅年度中，研發支出金額達150萬元或營收淨額2％以上、人才培訓支出達30萬元以上，且符合民間機構參與重大公共建設適用投資抵減辦法規定，兩項即可按20％支出金額抵減營所稅。

此外，公司參與重大公共建設，該項建設完工後開始營運，在課稅所得年度起，最長五年內可享免課營所稅優惠。

今年截至7月底，我國已簽約的民間參與公共建設（PPP）案件有46件、金額達921億元，預計年底上看千億元規模，簽約企業皆可享有四大減稅優惠。

官員也表示，如果企業非直接參與公共建設，而是採取購買股票、做為股東「間接參與」，雖然沒有四大減稅的優惠，但仍可減免營所稅。依促參法規定，只要是公司認股或購買民間機構因參與公共建設而發行的記名股票，且持有股票時間達四年以上，即可按照股票價款20％限度內抵減五年內的營所稅。