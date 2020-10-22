全台首座電廠碳捕捉 環評卡關

台電規劃在台中電廠設置國內首座碳捕捉的「減碳技術園區」，預計2023年園區商轉，初期每年碳捕捉2,000公噸二氧化碳，分階段提升以降低中火碳排放量。環保署22日進行專案小組審查會議，但環評委員認為，開發過程資料數據不足，需詳實計算碳捕捉及後續碳使用狀況，2021年1月底前補件再審。

台中電廠有10部燃煤機組及4部氣渦輪機組，總計裝置容量578萬瓩，曾是世界單一最大火力電廠，由於環保標準提高，台電規劃不同階段碳捕捉計畫，第一個就在台中電廠進行小規模試驗，這是全台第一個燃煤電廠結合碳捕捉的計畫。

台電規劃在中火9及10號機組周邊，設置「減碳技術園區」，內容包含小規模碳捕集設施、微型碳捕集測試區、教展中心及智慧溫室，面積約0.48公頃，預計一年可以捕捉2,000噸二氧化碳，碳捕捉效率可達27.4％。

台電表示，環顧全球啟動碳捕捉技術電廠相當少，但現在不做就永遠停在那，因此要啟動全台首座園區進行測試，讓台灣減碳邁前一步。雖然碳捕捉技術有使用藻類固碳方式，在考量單位捕捉量後，選擇使用胺類化學藥劑來進行。

台電發言人張廷抒指出，計畫還需經過環差審查，依目前時程推估，最快明年農曆年後才會進行後續審查，若順利進行，整體計畫將在環差通過後1.5年進行，屆時就可啟動碳捕捉，未來將視實際成效，再決定下一階段推動計畫。

依台電規劃，2023年要讓減碳技術園區商轉，經過測試技術後，達到每年碳捕捉2,000噸的CO2，2026年啟動中期計畫，每年捕捉10萬噸，2028年啟動更大規模碳捕捉，達每年100萬噸目標，逐步降低中火實際排碳量。

惟環評委員認為，計畫內土方及暫存區污染防治規劃仍需補充，另也要考量原物料及製程碳排放量，詳細計算實際捕集效益，且捕捉到的CO2也需評估銷售管道及量能。