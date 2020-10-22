電動車產業 享五大租稅優惠

勤業眾信22日指出，我國電動車業者目前享有研發投抵、智慧機械投抵、技術入股所得緩課、員工獎酬股票緩課，若為中小企業的電動車業者，增聘員工或加薪，可加成減除當年度營利事業所得、提高減稅效益。

根據勤業眾信《2030電動汽車趨勢展望》報告顯示，汽車產業正面臨巨大轉變，預估台灣的車用電子產值在2020年時將突破2,700億，預計全球電動車的總銷量也將於2030年達到3,110萬輛。

各國近年強調環境永續，同時也帶動電動汽機車需求，勤業眾信執業會計師許嘉銘表示，目前台灣在消費者端主要透過購車補貼、免課電動汽機車使用牌照稅、減免電動汽機車貨物稅等優惠，提高民眾購買電動車意願、帶動產業供應鏈。

在企業端部分，我國提供各項租稅優惠，許嘉銘舉例，像是《產業創新條例》修正案自2019年納入智慧機械及5G投資抵減，可在5％額度內抵減一年營所稅，或在3％額度內分三年抵減營所稅。

由於電動車產業鏈多仰賴自動化生產，廠商正逐步布局智慧製造領域，智慧機械投抵優惠可鼓勵業者加速研發電動車製程。但許嘉銘提醒，我國智慧機械投抵項目適用期限為2021年底，僅5G部分適用期限為2022年底。

此外，台灣電動車產業也可適用「產創條例」的一般投抵與「中小企業發展條例」增聘員工或加薪可加成減免營所稅優惠。許嘉銘指出，中小企業優惠將於2024年中落日，我國電動車企業應把握時程。

許嘉銘認為，電動車產業商機已吸引半導體產業龍頭台積電投資，未來台積電將推出車用高速運算晶片產品，顯見市場對電動車產業發展的高度信心。

許嘉銘建議，未來我國可透過獎勵民間企業參與重大公共建設等獎勵措施來鼓勵充電站的設立，另也可提供充電站地價稅或房屋稅減免等方式，加速產業發展。