萊豬新增貨號 經長：WTO恐挑戰

針對是否可以針對含萊劑美豬新增貨品分類號列（CCC Code），立委19日在立法院經委會高度關注，經長王美花表示，動物添加物有100多種，並沒有任何一個國家單獨針對一個動物添加物增訂貨號，如此恐在WTO會被挑戰。

據悉，關務署昨就此召開跨部會議，對王美花說法，各部會正反意見都有，並未作成最後結論。

王美花昨出席立法院經委會時表示，若沒有辦法克服開放美豬問題，確實對台美之間推進經貿關係會有障礙，她以美牛為例，月齡30個月以下的美牛已開放八年、市占率一直在增加，即便含有萊克多巴胺，安全也是沒有問題，但若現在對美豬、美牛有差別對待，在科學根據會被挑戰，一定要去解除障礙，對台美經貿關係才能往前再推進。

被追問增列單獨貨號是否會影響簽署BTA時，她說，在貿易上會談，做任何動作都看有無必要性、必須性，現規定萊劑容許量是安全，就和其他動物添加劑一樣，倘若針對萊劑增列貨號，在WTO會被挑戰。她說，貨品輸入原則就是看產品，台灣還會更細膩、針對部位做分類，但獨立對單一動物添加劑訂定貨號，不利加入雙邊和區域經濟。

此外，針對美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）對中態度軟化，可能對台美貿易談判造成障礙等問題，外交部次長曾厚仁昨在立院答詢認為，台美貿易談判還在啟動階段，萊特海澤沒有表達不與我方談判意見，應該是在等一個較確切時機。

經濟部次長陳正祺也表示，美國貿易談判是由貿易代表署（USTR）主導，台美雙邊貿易實質議題仍以「貿易暨投資架構協定」（TIFA）為主，TIFA還是很重要。