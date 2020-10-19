空污季費率調漲 明年Q1上路

環保署19日召開「固定污染源空氣污染防制費收費費率」修正草案研商會議，未來將提升空污季費率，非空污季費率則給予優惠，修正後空污費率最快明年第一季上路。

環保署指出，這次費用調整考量到實際空污排放狀況，將第二季及第三季收費費率調降，調升第一季及第四季收費費率，但公私場所硫氧化物、氮氧化物季排放一公噸以下適用基本費率不變。另外對於減排有利者，最高給予七折減量優惠折扣。

根據空污費率新草案，硫氧化物為例，空氣品質不良季節（第一、第四季）由原本每公斤7至11元，調漲至每公斤8至13元，約調高1～2元；非空氣品質不良季節（即二、三季）由每公斤5至8.5元，調降為4至7元，約調降1～1.5元。

據新版草案來推算，新收費標準影響家數為4,580家，約占整體33.6％，增加費額家數1,468家，金額每年增加3,797萬元；減少費額家數3,112家，金額每年減少4,330萬元。

值得注意的是，空污費調漲後，部分產業將受衝擊。環保署空污處長蔡孟裕說，由於國內部分產業產能不會在各季中調整，尤其水泥業，全年產量固定，因此空污季就必須承受價格較高的空污費。

發電業方面，蔡孟裕指出，由於全年用電主要集中在夏季，冬季台電可多採取使用燃氣機組來取代燃煤機組，鼓勵降低空污排放，既確保空氣品質也能減輕支付空污費。

有立委及環團認為非空污季時調降費率並不合理，甚至冬季空污費還要更高，才能以價制量。蔡孟裕表示，部分產業提出今年受到疫情影響，若是再調整相關費用，讓營運更為困難，環保署已蒐集相關意見進行討論，近期提出新版費率，希望明年可以實施。

環保署補充，每年從第四季到隔年第一季是台灣空污較嚴重時期，固定污染源排放常受氣候條件影響不易擴散，為強化減量誘因，從2017年實施季節性差別費率。