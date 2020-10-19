商審法將催生第二資訊平台

德勤（Deloitte）商務法律事務所19日指出，因應商審法當事人查詢權規定，金管會已著手建置上市櫃企業資訊揭露平台，未來企業不一定要透過重訊發布消息，也可透過第二平台的資訊揭露平台公布消息，有助資本市場發展。

我國去年底三讀通過商業事件審理法（商審法），由商業法院處理新台幣1億元以上重大商業訴訟及特定商業非訟案件，預計2021年7月1日正式上路，為我國首次設立商業專業法院。

德勤商務法律事務所19日舉辦「德勤商務法律論壇－商業事件審理法重點解析」指出，商審法特別訂定當事人查詢權，使當事人在訴訟前可蒐集資訊，在法庭上即可列舉事實或證據，而且被查詢企業僅有在法定情形才可拒絕。

德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬表示，在商審法新制下，企業接到一封律師信函就必須要公布資訊，例如企業公司應保密的財務或其他業務事項，可能導致被迫公開或耗費時間及費用來應對的風險。

為避免企業因應商審法當事人查詢權規定、時常發布重訊，進而影響資本市場情況，林瑞彬指出，金管會日前發布公司治理3.0藍圖，其中特別訂定企業資訊揭露重點，據了解，金管會有意打造第二平台，讓公司在該平台上發布各項資訊，達金管會揭露與資訊透明要求。

德勤商務法律事務所合夥律師陳盈蓁則表示，保障異議股東權益，企業併購法及大法官770號釋字均認定，異議股東有股份收買請求權，而業事件審理法上路後，要求調解先行程序，增訂律師強制代理，並引進專家證人、商業調查官等角色，協助法院裁定公平股權價格。

陳盈蓁指出，過去有客戶要併購其他公司，但該公司的異議股東喊出兩倍市價、否則拒絕併購，雙方因股份收購價未達成協議、鬧上法庭，原本客戶以為半年就可完成官司，結果拖了三年以上，中間還不斷支付5％利息，併購反而變成惡夢、而且訴訟曠日費時。

而商審法透過調解先行制度，先解決部分簡易案件，複雜案件再到商業法院，且透過專家合理訂定股份收購價格，陳盈蓁認為，商審法上路後，可有效解決異議股東的併購爭議案。