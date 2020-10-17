父母贈2,160萬元全免稅 國稅局教你合法節稅

想要贈與子女財產什麼時候最節稅？答案是：子女結婚時！疫情後結婚潮湧現，不少人規劃在農曆年前嫁娶，父母往往想在子女婚嫁時贈送財物當賀禮，在子女婚嫁前後6個月內贈與財產，除了每一年的贈與免稅額220萬元之外，還有婚嫁贈與100萬元免稅額。

洪先生的兒子將於110年2月結婚，洪先生與洪太太在109年度没有其他贈與，於是在109年年底前各自贈與兒子220萬元，可以不用課徵贈與稅；到了110年2月兒子結婚時，兩人再分別贈與320萬元（婚嫁贈與100萬元＋一般贈與220萬元），夫妻兩人共贈與兒子1,080萬元的財物，而且都不需要繳納贈與稅。

如果女方也獲得父母的贈與，也同樣可贈與女兒1,080萬元的財物，這對新婚夫妻結婚兩個年度來自父母們的贈與，有2,160萬元，而且都免課徵贈與稅。

高雄國稅局說明，父母於子女婚嫁時，各自贈與子女總金額不超過100萬元，不計入贈與總額，也就是父母每年除每人的贈與稅免稅額220萬元外，於子女結婚前後，還可贈與結婚子女財物100萬元，免課贈與稅，此時選擇以跨年度規劃子女婚嫁贈與將會最節稅。

婚嫁贈與時間的認定，只要在子女登記結婚前後6個月內，父母均可主張適用子女婚嫁財物免稅額，不計入贈與總額，在辦理贈與稅申報時，除應提供贈與契約書、贈與人及受贈人雙方身分證明文件，還需要檢附子女結婚登記的戶籍資料，以主張合法節稅。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

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