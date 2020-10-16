分居、離婚誰能扶養子女 4項條件來判斷

不時有分居或離婚夫妻報稅重複列報同一子女情形，為減少爭議，財政部近日明訂，會依序以4項條件判斷，包括雙方協議結果、法律登記權利、與子女居住時間長短，最終是相關實際扶養事實。

財政部官員表示，實務上不時會出現離婚或分居夫妻於申報綜所稅時，搶著列報同一個子女、使用其免稅額、扣除額情形，按規定，只能有一方列報，另一方必須要剔除補稅。

過去若重複列報，首先會看父母雙方能否自行達成協議，若協議不成，則會看哪一方是子女的實際扶養者，依照相關證明來判斷。

財政部官員說，不過，若是關係不佳的離婚或分居夫妻，雙方通常很難達成協議，國稅局對「實際扶養事實」的舉證、判斷，當事人可能不願接受；因此，日前決定將國稅局近年判斷扶養權的標準全列出來並排序，發布解釋令公告，以降低未來爭議。

根據近日發布的新解釋令，國稅局首先會看雙方是否能取得協議，指定子女由其中一方列報，若不行，會改看父母一方是否有相關法律登記，交由「監護登記」的監護人或「未成年子女權利義務行使負擔登記者」列報。

財政部官員指出，如果雙方無協議，又沒有法律登記，就會看在申報的課稅年度內與子女實際同居天數情形，較長的一方可以優先列報。如果無法提出相關證明，難判斷居住天數長短，則看最後一項條件「實際扶養事實」，請雙方各自提出證明。

財政部官員表示，具體來說，國稅局會根據以下條件來綜合判斷，包括是由哪一方負責日常生活起居飲食、衛生照顧及人身安全保護，由誰負責管理或陪同完成國民義務教育及其他才藝學習，並支付相關教育學費，是誰實際支付大部分扶養費用。

財政部官員說，若是成年子女，則會參考哪一方可以取得被扶養成年子女出具課稅年度受扶養證明。判斷標準明確公布後，有利離婚或分居夫妻在報稅前，更為清楚誰可優先列報，並以利事先準備相關證明。

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