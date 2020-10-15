財政部15日公布境外資金專法統計，資金專法邁入第二年第二個月（今年9月中至10月中），申請案件數為8件，申請匯回金額僅3億元，為資金專法上路以來單月最低金額，主因台商搶搭首年末班車提前規劃，導致專法第二年初期乏人問津。

境外資金專法自2019年8月15日上路，台商首年適用8％稅率、第二年適用10％稅率，若申請實質投資，可再核退半數稅款，稅率可降為4％、5％。

據統計，境外資金專法第二年前兩個月，申請匯回案件數合計新增13案、金額約新台幣90億元，第二年平均每月申請金額僅45億元，相較資金專法首年平均每月180億元規模約減少75％。

官員指出，第二年匯回金額偏低，主要是台商趕在首年優惠稅率期間送件，像是首年尾聲（今年5月到8月）申請匯回金額暴增，顯見台商有提前規劃情況，間接壓縮第二年初期案件數、金額。

官員預期，資金專法第二年後期仍會有一波回台潮，因部分台商趕不上首年優惠、可能改成第二年回台，等到企業、個人帳簿跟資料完備後，才會申請匯回。

資金專法上路累計至10月14日，已有1,035件申請案，申請匯回金額為2,256億元，其中有963案、約2,171億元資金實際匯回台灣，僅四成為個人、六成為企業，顯見台商企業是主要回流動能。

經濟部工業局表示，目前資金專法匯回案件中，有190件申請實質投資、金額達625億元，其中2億元為間接投資、623億元直接投資。

官員指出，實質投資多為台商企業回流擴廠、投資設備與技術，投入產業以電子資訊業195億元最多（31.3％），金屬機電業136億元居次（21.8％），民生化工業123億元居第三（19.7％），其他業別合計約170億元（約27.2％）。

以實質投資案規模而言，1億元以下共有89案居冠、而1億元～10億元86案居次，逾10億元案件則有12案。經濟部指出，實質投資著重產業轉型、有68％資金投入到設備與技術，30％為擴廠或營運建築物，剩2％為其他項目，投資地點多位北部（約為四成），中部、南部約三成與兩成，跨區域投資案件為一成。