生技條例再延有譜 續享優稅

KPMG安侯建業14日指出，立法院本會期有機會修正《生技新藥產業發展條例》、延長十年，三大租稅優惠也可望一併延續使用，包括研發和人培支出可抵減35％的營利事業所得稅、法人和個人股東股款20％可抵減營利事業所得稅、人才技術入股緩課稅等獎勵措施。

《生技新藥產業發展條例》明年底落日，府院高層與衛福部、經濟部、財政部一致同意延長十年至2031年，最快今年可送至立院審查，並擴大適用數位醫療和國家策略生技產品等七大項目，帶動產業力拚上兆元產值。

KPMG安侯建業14日舉辦「台灣數位醫療發展論壇」，KPMG安侯建業生技產業主持人蘇嘉瑞表示，生技條例修正草案除了延長既有優惠以外，同時也增列了新藥、高風險的創新醫材、動植物用藥等項目，幫助台灣打造數位醫療產業的黃金十年。

另外，KPMG安侯建業執業會計師游雅絜也指出，現行生技新藥產業條例有三大租稅優惠，包含資金挹注、人培及研發及技術股緩課等面向。

以資金挹注而言，生技條例對於以現金投資的營利事業股東，只要持股達三年以上，法人股東投資金額可按照20％比率、在五年內抵減營利事業所得稅，有效刺激法人投資生技產業。

而生技條例也提供人培及研發優惠，只要是生技公司投入研發支出、人培支出，在35％限度內，五年內皆可抵減生技公司的營所稅，如果生技公司加碼投資，當年度研發支出或人培支出超過前兩年度平均數，超過部分還可按50％抵減，鼓勵生技公司投資人才與積極研發。

此外，生技條例也考慮到留住數位醫療人才，訂定員工獎酬機制，若公司高階人才以及技術投資人以技術入股，其股票可適用緩課機制，等到手上的股票實際移轉時再課稅，而非獲配年度課稅，幫助生技人才解決未獲利先繳稅情況，一同與公司成長。