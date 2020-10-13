我的E政府升級 一站式線上申辦

為讓民眾可以在線上申請公司登記、就學費用補助、勞保生育給付等服務，國發會甫完成政府服務入口網站（我的E政府）改版，將提供1,300項全程線上申辦服務，大幅節省民眾時間，預計年底前有八成可上線。

國發會副主委高仙桂13日表示，這一波疫情讓物流中斷，反映出打造數位E政府的重要，因此國發會將早年建置的「我的E政府」重新改版，讓國人可經由這個平台享有各機關所提供的服務。

高仙桂表示，人從出生、就學、就業、就養到終老各階段都必須和政府打交道，例如申辦育嬰留職停薪津貼、勞保生育給付、高中學生學雜費減免、公司登記、國民年金老年年金等服務，經各部會盤點約1,300項，希望全數可以在「我的E政府」串連各機關，全程線上申辦，高仙桂表示，目前達成率77％（996項），預計年底可達80％。」

資訊處副處長莊明芬表示，「我的E政府」改版前是以部會業務為導向，改版後則以服務為導向，從出生、就學、就業、就養到終老為軸線來提點民眾所需的服務，讓進入網站者一目瞭然，不再需要花時間於茫茫網站中尋找申辦方式，另外改版後也讓各類申請流程一致化，讓線上申請更友善。

國發會官員表示：我的E政府好比一個數位服務商城，讓散置在各機關的服務依據民眾的需求整合上架，使得民眾可以在這個平台全程線上申辦，大幅節省時間。

這位官員表示，目前中央政府服務大多已上架，而台中、花蓮等地方政府服務也逐漸上架，未來將有更多地方政府服務鏈結在平台上。