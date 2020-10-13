繼承五年內已完稅遺產 免再課

財政部國稅局表示，如果有親屬過世留下遺產，首位繼承人在繼承遺產時先繳了遺產稅，若首位繼承人在五年內也過世，則第二個繼承人繼承該筆遺產時、免課遺產稅。

依《遺產及贈與稅法》第16條規定，被繼承人死亡前五年內，若繼承已繳納遺產稅的財產、免計入遺產總額，但須以實際繳稅者為限。

官員表示，我國遺贈稅法在1973年訂定，當時國人平均壽命約70歲（2019年已上升至80.9歲），常常有第一位親屬過世後，首位繼承人也相繼過世的現象。

為避免同一筆財產因短時期內連續繼承而一再課徵遺產稅，加重繼承人負擔，我國在立法時設置避風港條款，只要是前一位繼承人在過世前五年內已繳完遺產稅的財產，該部分免再課遺產稅。

舉例來說，A先生在2018年8月過世、留下5,200萬元遺產，B繼承時先扣除遺產稅免稅額1,200萬元，剩下4千萬元適用遺產稅率10％，B的遺產稅負即為400萬元。

若B也在2019年8月過世，其遺產由C繼承，則原本的5,200萬元遺產部分因前一任繼承人過世前五年已繳完遺產稅，因此免再課第二次遺產稅，等於C繼承時免稅。

不過官員指出，完稅遺產免再課遺產稅規定僅限於前一任繼承人，如果是C過世，後一任繼承人D必須課徵遺產稅，因前一任的C沒有繳納遺產稅，無法再適用免稅規定。

此外，官員也表示，有些遺產金額低於1,200萬元遺產免稅額，因此繼承人可免繳遺產稅，但前一任繼承人拿到的遺產若屬於免稅情況、像是遺產金額低於免稅額與扣除額總和，則不屬於《遺贈稅法》16條所規定的「實際繳稅」情況，後一任繼承人也不能再適用遺產稅五年內免稅規定。