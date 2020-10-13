台股發燙 證交稅收衝破千億

在台股、房市交投熱絡帶動下， 9月全國稅收2,670億元、年增14.4％，表現不錯。財政部13日表示，各稅目中以證交稅表現最亮眼，前九月稅收達1,070億元，年增65.6％，突破千億元大關，創歷年同期新高。不過，全年總稅收恐將創近十年首度負成長，可能年減1,200億元。

9月台股日均交易量達到2,309億元，進而挹注9月證交稅收139億元，年增率高達94.1％，已連續12個月正成長。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年證交稅一躍成為稅收動能，交易量是最大關鍵，像6月台股日均成交值達2,388億元，7月也有2,884億元，8月為2,718億元，9月為2,309億元，前九月的日均成交值為2,234億元，站穩2千億元大關、年增率約六成。

9月全國總稅收達2,670億元、年增14.4％。陳玉豐13日指出，成長主因除營所稅低基期因素外，還有9月證交稅年增67億元、營業稅年增33億元、土增稅年增32億元等三大動能，顯見國內股市、房市交投熱絡與振興方案帶動了國內消費熱絡。

陳玉豐分析，9月營所稅收為874億元、年增25.8％，主因去年同期碰上颱風停班停課，暫繳稅款繳納期限順延至10月，讓企業暫繳稅款延後入帳，意外形成低基期，今年9月營所稅年增率大幅提高。9月綜所稅為310億元、年減12.3％，主因為股利扣繳稅款下滑與第三批退稅時程提前。

至於9月營業稅收為805億元、年增4.3％，陳玉豐認為，我國發放三倍券、動滋券等振興方案，有效刺激國內消費，加上適用外銷零稅率營業人退稅件數減少，因此營業稅收成長。

另9月貨物稅收為141億元、年增9.6％，成長關鍵是進口車稅額增加，石油、天然氣等價格回升，進而挹注貨物稅。而關稅為103億元、年增9.3％，成長動能來自車輛、機械設備進口件數增加。

展望全年稅收表現，陳玉豐表示，今年應為近十年來稅收首度負成長，全年稅額可能年減1,200億元，關鍵在營所稅、貨物稅兩大稅目確定無法達標，主要受去年企業獲利衰退與各項租稅優惠影響。

我國今年前九月累計稅收為1兆8,351億元、年減1.8％，其中證交稅、營業稅、牌照稅三大稅目創新高，但總稅額仍較去年同期減少342億元，其中營所稅較去年同期減少959億元（年減率20.3％）為稅收衰退最大主因。

企業工業區搶地 9月土增稅激增

台商資金回流，助漲土地交投熱絡。根據財政部稅收統計，我國9月土增稅收為106億元、年增42.9％，為史上第二次單月破百億元情況，而土增稅課稅件數則為6.1萬件、年增49.7％，件數與稅額皆大幅成長。

官員指出，主因上市櫃公司搶購桃園市、新北市工業區土地，甚至有企業一次砸近十億元買地，單案貢獻土增稅額2.6億元。

土增稅成長原因多為兩項，包括建商在建築新案前大舉收購土地、企業投資設廠前購入工業區土地。官員指出，今年兩種情況都有增加，尤其桃園市9月土增稅額年增7.9億元，新北年增5.9億元，新竹縣也有年增5.6億元好成績，且前三大交易案都是工業區土地移轉。

若以今年前九月而言，我國土增稅額為795億、年增8.3％，課稅件數為46萬件、年增4.8％，相對來說增幅較小，官員指出，必須考慮到今年上半年疫情因素，土增稅可說是在疫情中逆勢上揚。

以土增稅大額案件（單案稅額達1千萬元）而言，今年9月年增52件、稅額年增13億元，而累計前九月大額案件數年增91件、稅額年增55億元，兩大數據皆顯示，大企業與回流台商為求提高產能而擴廠，搶地情況普遍。

另9月契稅稅收為16億、年增44.7％，堪稱是爆發性成長。官員表示，契稅是房市中買方購屋時所課徵稅負，其成長來自於買賣不動產件數與成交金額，從9月來看，我國房市明顯升溫。9月契稅成長因台中市、高雄市郊區因新成屋眾多，價格也平宜近人，買氣居高不下。

累計前九月契稅稅額為112億、年增4.9％，官員分析，包括桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、高雄市等五大縣市移轉買賣不動產情況普遍，商辦與新建案陸續出現買賣、交屋潮。